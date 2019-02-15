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      Переночевать под водой: во сколько обойдется ночь в первом 5-звездочном отеле в карьере

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      Роскошный Intercontinental Shanghai Wonderland стал первым в мире отелем, который построили внутри заброшенного карьера.

      Сооружение поражает смелостью замысла и его техническим воплощением.

      Смотрите также: Неслыханная роскошь: как выглядит и сколько стоит номер в 7-звездочном отеле в Шанхае

      Отель по проекту архитектора Мартина Джочмена и его студия JADE+QA построили внутри индустриального карьера. На разработку схем дизайна и конструирования специалистам понадобилось более 10 лет.

      18-этажное здание на 337 номеров напоминает стеклянную стену, которая спадает на дно водоема. Ее два сегмента разделяет конструкция, похожая на водопад, внутри которой оборудовали смотровые лифты.

      готель карєр Шанхай
      Обзорные лифты в виде водопада в 5-звездочном отеле в Шанхае

      В туристических путеводителях об отеле вспоминают, как об одном из самых эко-дружественных мест, где можно остановиться в Китае. Кроме наземных этажей, он также имеет два подземных. Здесь расположены гостевые комнаты, рестораны и аквариум.

      готель Китай Шанхай
      Ресторан на подводном этаже отеля в Шанхае

      Стоимость ночи в этом 5-звездочном отеле на сайте Booking.com начинается примерно с 1000 долларов (27 500 гривен).

      Китай Шанхай готель номер
      Интерьер номера в 5-звездочном отеле в Шанхае

      5-звездочный отель в заброшенном карьере в Шанхае: смотрите видео


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      Теги: Архитектура Новости недвижимости мира Китай Новости недвижимости Фотоновости Крутые здания
      Источник: 24 канал
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