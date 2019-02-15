Переночевать под водой: во сколько обойдется ночь в первом 5-звездочном отеле в карьере

Роскошный Intercontinental Shanghai Wonderland стал первым в мире отелем, который построили внутри заброшенного карьера.

Сооружение поражает смелостью замысла и его техническим воплощением.

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Отель по проекту архитектора Мартина Джочмена и его студия JADE+QA построили внутри индустриального карьера. На разработку схем дизайна и конструирования специалистам понадобилось более 10 лет.

Quarry Hotel Grand Opening on 15th November - 3 Days to go before this hotel finally after 12 years of design and construction opens to the public. pic.twitter.com/ygGZUVlxQW — JADE+QA (@Songjiangquarry) 12 листопада 2018 р.

18-этажное здание на 337 номеров напоминает стеклянную стену, которая спадает на дно водоема. Ее два сегмента разделяет конструкция, похожая на водопад, внутри которой оборудовали смотровые лифты.



Обзорные лифты в виде водопада в 5-звездочном отеле в Шанхае

В туристических путеводителях об отеле вспоминают, как об одном из самых эко-дружественных мест, где можно остановиться в Китае. Кроме наземных этажей, он также имеет два подземных. Здесь расположены гостевые комнаты, рестораны и аквариум.



Ресторан на подводном этаже отеля в Шанхае

Стоимость ночи в этом 5-звездочном отеле на сайте Booking.com начинается примерно с 1000 долларов (27 500 гривен).



Интерьер номера в 5-звездочном отеле в Шанхае

5-звездочный отель в заброшенном карьере в Шанхае: смотрите видео