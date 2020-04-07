Перенос Конституционного суда уменьшит влияние олигархов на судей, – представитель Зеленского
В Раду внесли проект, которым хотят изменить закон "О Конституционном Суде Украины". Представитель Владимира Зеленского поддержал законопроект и будет призывать "Слугу народа" проголосовать за него.
Представитель президента Владимира Зеленского в КС и народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что предложение перевезти суд из Киева в Харьков – отграничит судей от влияния, пишет Интерфакс-Украина.
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Вениславский напомнил, что Харьков – древняя юридическая столица Украины с мощным интеллектуальным потенциалом. Именно поэтому перенос КС туда – вполне обоснованное предложение. Кроме того, расположение Конституционного суда не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран.
А нынешнее помещение Конституционного суда, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов размещения нового Офиса Президента,
– добавил депутат.
Представитель президента подчеркнул, что перенос суда отграничит влияние криминальных авторитерив и олигархов.
"Накануне принятия КС важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции и к бывшим чиновникам, во времена которых их назначали на должности, и к олигархам, а также к известным криминальным авторитетам", – пояснил Вениславский.
Нардеп также поддержал другие инициативы по закону:
- идею предоставления ежегодных отпусков всем судьям Конституционного суда одновременно, "чтобы в принятии решений участвовало максимальное количество судей".
- идею лишить юридических лиц права подавать конституционную жалобу.
- КС обязательно должен принимать решение о продлении рассмотрения дел и объяснять, почему в течение 6 месяцев решение не приняли.
Заметим, что пока проект закона зарегистрировали в Раде 3 апреля, а 6 апреля отправили на рассмотрение профильного комитета. Инициатором законопроекта стала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.
Больше о проекте закона – читайте по ссылке.
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