Перенос Конституционного суда уменьшит влияние олигархов на судей, – представитель Зеленского

В Раду внесли проект, которым хотят изменить закон "О Конституционном Суде Украины". Представитель Владимира Зеленского поддержал законопроект и будет призывать "Слугу народа" проголосовать за него.

Представитель президента Владимира Зеленского в КС и народный депутат Федор Вениславский подчеркнул, что предложение перевезти суд из Киева в Харьков – отграничит судей от влияния, пишет Интерфакс-Украина.

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Вениславский напомнил, что Харьков – древняя юридическая столица Украины с мощным интеллектуальным потенциалом. Именно поэтому перенос КС туда – вполне обоснованное предложение. Кроме того, расположение Конституционного суда не в столице государства является обычной практикой для многих западных стран.

А нынешнее помещение Конституционного суда, на мой взгляд, можно будет предложить рассмотреть президенту Владимиру Зеленскому как один из возможных вариантов размещения нового Офиса Президента,

– добавил депутат.

Представитель президента подчеркнул, что перенос суда отграничит влияние криминальных авторитерив и олигархов.

"Накануне принятия КС важных решений некоторые судьи почему-то систематически ездят на аудиенции и к бывшим чиновникам, во времена которых их назначали на должности, и к олигархам, а также к известным криминальным авторитетам", – пояснил Вениславский.

Нардеп также поддержал другие инициативы по закону:

идею предоставления ежегодных отпусков всем судьям Конституционного суда одновременно, "чтобы в принятии решений участвовало максимальное количество судей".

идею лишить юридических лиц права подавать конституционную жалобу.

КС обязательно должен принимать решение о продлении рассмотрения дел и объяснять, почему в течение 6 месяцев решение не приняли.

Заметим, что пока проект закона зарегистрировали в Раде 3 апреля, а 6 апреля отправили на рассмотрение профильного комитета. Инициатором законопроекта стала депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова.

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