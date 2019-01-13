Перепалка американских СМИ и Белого дома: как Трамп "переводил стрелки" с Путина на Amazon

Американская газета The Washington Post опубликовала развернутый материал о том, как президент США Дональд Трамп скрывал детали своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Сам Трамп возмутился и активно отрицал такую информацию, вместо этого он нашел, в чем обвинить The Washington Post.

Информацию о сокрытии разговоров газета WP получила от бывших чиновников. Будто бы, после разговора с Путиным в 2017 году в немецком Гамбурге президент США пытался отобрать блокнот своего переводчика и давал ему указание ни с кем не обсуждать услышанное. Источники WP сообщили, что узнали о такой ситуации после того, как запросили в переводчика дополнительную информацию о переговорах.

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По их мнению, такое поведение Трампа является системным, ведь американский президент тщательно защищает свои связи с Путиным от общественного контроля и не позволяет даже чиновникам собственной администрации разбираться с деталями. В Белом доме говорят, что не видели ни единой стенограммы со встречи Трампа и Путина. Мол, не существует даже и секретных файлов относительно пяти встреч американского и российского лидеров за последние два года. Подобное поведение не присуще ни одному президенту США, и все это – на фоне сообщений разведки, что Россия вмешивалась в избирательную кампанию в США.



Джефф Безос, миллиардер, владелец компании Amazon, а также и газеты The Washington Post

Дональда Трампа возмутили подобные обвинения, и в своем телефонном интервью телеканалу Fox News президент отверг сокрытие содержания разговоров с Путиным. В частности, журналистка спросила о переговорах в Хельсинки 2018 года.

У нас была отличная беседа. Мы говорили об Израиле, об обеспечении безопасности Израиля, о многих других вещах. Все прошло отлично. Я ничего не скрываю,

– ответил Трамп.

И добавил, что удивлен, почему никого не интересуют его встречи с другими президентами, но только когда речь идет о Путине, постоянно спрашивают: "О чем вы говорили?" Особый акцент Дональд Трамп сделал, вместе с тем на том, что американская газета The Washington Post принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, а он использует издание для рекламы и лоббирования своей компании Amazon.

Напомним, именно 13 января самому богатому человеку мира Джефф Безос исполняется 55 лет. История его успеха не может не восхищать, поэтому 24 канал подготовил по этому случаю подробную публикацию: "Кто такой Джефф Безос: биография и секреты успеха самого богатого человека планеты".