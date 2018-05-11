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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Переписку о Тимошенко депутат-беглец предоставил журналистам, потому что был очень зол на нее

Pro новости 310 Читати новину українською

О переписке Онищенко с нардепами, о снятии неприкосновенности для депутатов, о рейтингах Порошенко и трагедии с 19-летней девушкой в Киеве – в программе "Pro новости" рассказали журналисты Анастасия Крымова, Дмитрий Гнап, Анна Калюжная и юрист Владимир Кулешов.

Дмитрий Гнап: Переписку о Тимошенко Онищенко дал нам 1,5 года назад, так как был очень зол на нее, ведь она и ее оппоненты голосовали за снятие неприкосновенности с экс-депутата. Теперь Онищенко и Тимошенко контакт восстановили. Юлия Тимошенко сейчас является лидером всех президентских рейтингов и Александр Онищенко, в случае избрания ее президентом, надеется на свое возвращение обратно в Украину. Именно поэтому заявляет о фейковой информации от журналистов касательно переписки.

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Анастасия Крымова: Юрий Луценко заявил, что на его столе лежит представление на пять нардепов. Сейчас он утверждает, что три народных депутата могут потерять неприкосновенность. Во-первых, это депутаты от фракции "Самопомич" Егор Соболев и Семен Семенченко, а также внефракционный депутат Владимир Парасюк. Этих трех депутатов обвиняют в организации государственного переворота. Ведь в прошлом году были митинги, которые затем переросли в палаточный городок возле Верховной Рады, активное участие в которых принимали и Соболев, и Семенченко, и даже Парасюк.

Анна Калюжная: Еще полгода назад президент и его фракция переломили парламент и приняли закон, сняли статус госслужащих из голов райдерж- и облгосадминистраций, чтобы снова Порошенко смог их назначать сам, без конкурса. Хотя раньше, как реформу подавали: вот посмотрите, президент же отдает свои полномочия. А потом просто взяли и снова Порошенко отдали эти полномочия.

Владимир Кулешов: Фактически полиция имеет рычаги для того, чтобы закрыть подобные сооружения после проникновения туда посторонних лиц. Правоохранители имеют право также на то, чтобы получить информацию о владельцах этих недостроек и обязать их закрыть территорию. Но в Украине полиции не до этого. Работники полиции ходят трусцой под заборами таких недостроев и больше ничего не делают, придумывая себе какие-то оправдания.

Теги: Новости Киева Петр Порошенко Александр Онищенко Юлия Тимошенко Pro новости
Источник: 24 Канал
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