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      Переписку убитого саудовского журналиста в WhatsApp могут приобщить к делу

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      WhatsApp переписку могут привлечь к расследованию убийства Хашогги
      WhatsApp переписку могут привлечь к расследованию убийства Хашогги / Фото из открытых источников

      Саудовский журналист Джамаль Хашогги обсуждал в личной переписке планы создания протестного движения против властей страны, из-за чего его могли убить. Переписку могут приобщить к делу о расследовании убийства журналиста.

      Об этом сообщило издание CNN.

      Читайте также: Убийство Хашогги: еще одна страна ввела санкции против 17 граждан Саудовской Аравии

      Отмечается, что во время общения в мессенджере WhatsApp Хашогги негативно отзывался о наследнм принце Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмане.

      Активист из Монреаля Омар Абдулазиз предоставил изданию доступ к сообщениям, фотографиям, аудио- и видеозаписям, которыми он обменивался с Хашогги в WhatsApp. Журналист был сильно обеспокоен тем, что происходит в стране и был недоволен действиями принца Мухаммада бин Салмана.

      Чем больше жертв он получает, тем больше хочет. Я не удивлюсь, если он станет преследовать даже тех, кто его поддерживает,
      – писал Джамаль Хашогги.

      Мужчины начали планировать организацию молодежного онлайн-движения целью которого стало привлечение наследного принца к ответственности. Проект назывался "Кибер-пчелы" и предусматривал создание портала в сети и короткометражных фильмов, где будут показаны нарушения прав человека в стране. Кроме того, активисты собирались разослать участникам движения иностранные сим-карты, чтобы их не могли отследить при написании оппозиционных постов в Twitter. Хашогги удалось найти источники финансирования, первоначальный взнос составил 30 тысяч долларов.

      В августе журналист заподозрил, что власти Саудовской Аравии получили доступ к их переписке. Через два месяца его убили.

      Омар Абдулазиз подал в суд на компанию из Израиля, которая разработала программное обеспечение, что помогло получить доступ к его мобильному телефону.

      Слом моего телефона сыграл решающую роль в том, что случилось с Джамалем. Чувство вины меня убивает,
      – сказал Абдулазиз.

      Что известно об убийстве журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле?В начале октября стало известно, что в Стамбуле таинственно исчез саудовский журналист Джамал Хашогги, который критиковал королевскую семью Саудовской Аравии. О его исчезновении стало известно после того, как он вместе с невестой посетил здание консульства Саудовской Аравии.

      Впоследствии власти Турции заявили, что имеют доказательство убийства Хашогги: им оказалась аудиозапись с Apple Watch журналиста. После прослушивания записи, которая сохранился в облачном хранилище iCloud, турецкая полиция отметила, что саудовского диссидента могли "жестоко пытать, а потом расчленить" прямо внутри диппредставительства.

      19 октября Саудовская Аравия подтвердила, что Хашогги был убит в консульстве страны в Стамбуле. 23 октября стало известно, что в Стамбуле обнаружили останки Хашогги.

      Кто такой Джамаль Хашогги?В Саудовской Аравии его знали не только как журналиста, но и как политического эксперта. Он был близок к королевской семье, политическим советником и аналитиком-консультантом. Долгое время он работал советником бывшего начальника саудовской разведки, принца Турки Аль-Фейсала Хашогги лично знал бывшего лидера "Аль-Каиды" Усаму бин Ладена и несколько раз встречался с ним, чтобы записать интервью. Журналист также был близким соратником еще одного влиятельного члена королевской семьи Саудовской Аравии – принца Аль-Валида бин Талала, которого считают самым богатым саудовцем в мире и одним из главных оппонентов нынешнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

      После получения "предупреждения" от власти он был вынуждены покинуть страну. В частности, он это сделал после ареста нескольких его близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. В сентябре 2017 года он прибыл в США, где вел колонку для авторитетного американского издания Washington Post. Хашогги начал беспощадно критиковать действующую власть Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Он также выступал с критикой преследования активистов и внешней политики монархии.

      Теги: Саудовская Аравия Джамаль Хашогги
      Источник: 24 Канал
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