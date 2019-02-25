Переплаты на почти 100 миллионов: аэропорт Одессы строят со значительными злоупотреблениями

Многомиллионные нарушения в строительстве международного аэропорта "Одесса" обнаружили государственные аудиторы. Взлетно-посадочную полосу строят по расчетам 2013 года, в обход тендеров. Но хуже всего, что используют для строительства некачественные и дешевые материалы, таким образом создавая реальную опасность для самолетов и людей.

Какие именно нарушения выявили аудиторы?

2 мая 2018 года генеральный подрядчик компания "Спецрембуд" приобрела светосигнальное оборудование. Стоимость его по расчету должна была составить 73 миллиона 800 тысяч гривен, но на самом деле купили оборудование более чем вдвое дороже – за 179 миллионов гривен.

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В марте 2018 подрядчик приобрел у субподрядчиков стройматериалы (щебень, песок) за 100 миллионов и 500 тысяч гривен. А вследствие перепродажи цена выросла на 27 миллионов гривен. В других закупках ревизоры увидели переплаты еще на 22,4 миллиона гривен.

Интересно, что ООО "Спецрембуд" приобрело эти материалы у одесских ООО "Ростдорстрой", которое входит в группу бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова, и ООО "Автомагистраль-Юг", которое принадлежит одесситам Валерию Короткову и Олегу Наливанному. Впрочем, их тоже связывают с действующим руководителем Одессы, пишет "Главком".

Следовательно, только на стройматериалах государство потеряло более 49 миллионов гривен. А еще 37,1 миллиона заказчик переплатил "Спецрембуду" за демонтаж сооружений на месте строительства.

Но это не единственный тип нарушений, которые выявил аудит. Для изготовления бетонной смеси использовали цемент значительно более дешевый, чем предполагалось в проектных документах. Из-за этого твердость полотна взлетно-посадочной полосы может быть хуже, а это уже создает реальную опасность для самолетов.

Аудиторы отдельно отметили, что проектные организации, заказчик – государственное предприятие "Дирекция по строительству аэропорта "Одесса" – и подрядчики отказались сотрудничать с Госаудитслужбой. Отказались предоставлять необходимые для аудита копии документов, чем нарушили закон. Поэтому оценить весь масштаб нарушений и злоупотреблений даже сейчас невозможно.

Почему игнорируют пересмотр расчетов 2013 года? Дело в том, что это позволило обойти закон "О публичных закупках" 2015 года, а значит – осуществлять строительство в обход тендеров и Prozorro. Если верить заказчику, строительство полосы в целом обойдется в 3 миллиарда 600 миллионов гривен. Тогда как в проекте заложена вдвое меньшая сумма – 1,68 миллиарда.

Смотрите видео расследования журналистов "ЦРУ" об аэропорте "Одесса":

В чем суть конфликта вокруг аэропорта "Одесса"?

– В 2011 году коммунальное имущество международного аэропорта интересным способом передали частным владельцам.

По какой схеме государственное имущество оказалось в частной собственности?

Одесский городской совет и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент", владельцами которого тогда были одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, создали ООО "Международный аэропорт "Одесса". В уставный фонд этого ООО передали имущество аэропорта. В указанном предприятии община города Одесса получила долю – 25% акций. Остальные 75% отошли частным владельцам.

– Генеральный подрядчик, осуществляющий строительство полосы в аэропорту "Одесса", фирма "Спецремстрой", до недавнего времени была прописана в Симферополе. Сейчас перерегистрирована в Одессе. Эту компанию тоже связывают с Кауфманом и Грановским.

– Александра Грановского Интерпол по просьбе Израиля объявил в розыск – его подозревают в мошенничестве, подделке документов, отмывании денег.

– В апреле 2018 года суд арестовал здание международного аэропорта "Одесса" и передал его в управление Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). Общая примерная стоимость арестованного имущества – 2 миллиарда гривен.

– НАБУ и САП до сих пор расследуют злоупотребление служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и ООО "Одесса аэропорт Девелопмент".

Откуда известно о злоупотреблениях в строительстве аэропорта "Одесса"?Государственная аудиторская служба Украины осуществила ревизию деятельности предприятия "Финансирование инфраструктурных проектов". Оно занимается инвестициями в масштабные проекты по строительству, реконструкции и обновлению государственных объектов авиационного, морского и речного транспорта. Аудит продолжался с 1 января 2015 до 1 августа 2018 года по поручению правительства. Соответствующий отчет опубликован на сайте Госаудитслужбы, отчет завершен 31 января 2019 года.