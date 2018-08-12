17:23
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Искусственный интеллект
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Переплюнул Шекспира: искусственный интеллект научили писать сонеты

52 Читати новину українською
Уильям Шекспир
Уильям Шекспир / Фото из открытых источников

Ученые из Университета Торонто, Мельбурнского Университета и подразделения IBM в Австралии научили искусственный интеллект генерировать сонеты в стиле Уильяма Шекспира.

Об этом сообщает Dailyexcelsior.

Нейросеть назвали Deepspeare. Она проанализировала 2700 сонетов Шекспира из бесплатной цифровой библиотеки и научилась создавать собственные, придерживаясь стиля поэта.

Читайте также: Сможет ли робот заменить вас: какие профессии в опасности

Более того, сонеты нейросети изучили эксперты в области английской литературы, и ученые отмечают, что некоторые тексты машины лучше, чем у Шекспира, так как ИИ более точно соблюдается размер пятистопного ямба и подбирает рифмы.

Правда что касается смысла, то здесь у машины немного проблемы. Также в текстах машины встречаются и грамматические ошибки.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: LifeStyle Техно Литература Искусственный интеллект
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
сегодня, 16:00 Понад 2000 тварин можуть знову опинитися на вулиці
Ольга Бродська
Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
сегодня, 14:06 Какой смартфон лучше купить: Xiaomi Mi MAX 3 или Huawei Honor Note 10
Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
сегодня, 12:01 Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II
Ілля Кенігштейн
Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
сегодня, 08:40 Как в "ЛНР" бросают своих "ополченцев" и их семьи на произвол судьбы
Ольга Черненко
Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
11 августа, 22:00 Курорти суворого режиму та неймовірні гірські пейзажі: топ-5 подорожей у різні куточки світу
Блог Медіа
Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект
 14 июня , 16:13
Позор: в соцсетях распространяют видео с линии производства Tesla
 29 июня , 15:09
Как будет выглядеть Tesla Model Y: Илон Маск показал тизер электрокара
 15 июня , 20:04
Будущее уже наступило: Uber показал прототип первого летающего такси
 9 мая , 19:07
Голосовой помощник Amazon Alexa научится распознавать язык жестов
 23 июля , 22:04
В Сингапуре "откроют" небо для коммерческих и государственных дронов
 4 августа , 12:03
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук