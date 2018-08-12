Переплюнул Шекспира: искусственный интеллект научили писать сонеты

Ученые из Университета Торонто, Мельбурнского Университета и подразделения IBM в Австралии научили искусственный интеллект генерировать сонеты в стиле Уильяма Шекспира.

Об этом сообщает Dailyexcelsior.

Нейросеть назвали Deepspeare. Она проанализировала 2700 сонетов Шекспира из бесплатной цифровой библиотеки и научилась создавать собственные, придерживаясь стиля поэта.

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Более того, сонеты нейросети изучили эксперты в области английской литературы, и ученые отмечают, что некоторые тексты машины лучше, чем у Шекспира, так как ИИ более точно соблюдается размер пятистопного ямба и подбирает рифмы.

Правда что касается смысла, то здесь у машины немного проблемы. Также в текстах машины встречаются и грамматические ошибки.

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