В Украину пришла теплая погода, поэтому киевляне массово пошли на пляжи. Не пусто было и в клубах и барах. Сеть взрывалась от большого количества видео, на которых люди отдыхают без сохранения социальной дистанции. Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что столица не перешла к следующему этапу ослабления карантина из-за обилия больных коронавирусом.

Поэтому бары, ночные клубы и ТЦ власть города не позволяла открывать. Об этом Кличко сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Мэр Киева добавил, что за соблюдением карантинных ограничений следят правоохранительные органы. За выходные полиция составила 16 админпротоколов в отношении владельцев клубов и баров.

Внимание! Штраф для учреждений, нарушивших карантин, составляет от 34 тысяч до 340 тысяч гривен.

По поводу пляжей Кличко отметил, что по состоянию на 15 июня они открыты. Однако как прибрежная зона отдыха, то есть купаться там нельзя. Отдыхать на столичных пляжах разрешат только после положительного заключения Госпродпотребслужбы.

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Кличко отметил, что с начала пандемии в Киеве обнаружили 3957 инфицированных COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружили еще в 53 киевлян, 3 из которых – медработники. Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации Киев не может перейти к следующему этапу посkаблення карантина.