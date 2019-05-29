Переработка мусора во Львове: мини-станция, которой нет аналогов в Украине

За сохранение климата масштабно взялись во Львове. Там все горожане теперь будут знать, как правильно и грамотно сортировать мусор. Потому что там открыли специальную мини-сортировочную отходов. Где не только собирают и сортируют мусор, но и учат людей правильно его выбрасывать.

Аналогов такой сортировочной в Украине нет, поэтому во Львове хотят показать пример, чтобы и в других городах начали ответственно обращаться с отходами.

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В редакции 24 канала уже больше, чем полгода медийщики сортируют мусор. Для этого в офисе установили специальные контейнеры. Собранное вторсырье журналисты, как и все львовяне, отныне могут приносить на станцию сортировки. Там есть специальный контейнер для каждого типа мусора.

Сортировочная станция во Львове

В сортировочной собирают алюминиевые банки, пенопласт, бумагу, пищевую, стрейч и термоусадочную пленку, а еще – чистые полиэтиленовые пакеты. Пластик и ПЭТ-бутылки сортируют по цветам. А белые бутылки еще и по маркировке.

Стоит обращать внимание на маркировку. Потому что продольная полоска является признаком пластика маркировки номер два. Это полиэтилен высокого давления. Он безопасен для питания и очень хорош для переработки,

– пояснил координатор станции сортировки мусора Илья Петрик.

Пластик с продольной маркировкой

Если же вы видите точку на дне маркировки, то это маркировка номер один. Именно пластик с точкой белого цвета не перерабатывается, – добавил Илья Петрик.

Сортировка работает шесть дней в неделю. Что и куда правильно вбросить посетителям подскажет консультант. Впоследствии, все сырье, которое здесь собирают, на месте прессуют и отправляют на специализированные предприятия.

В общем, в Украине до сих пор используют устаревший и безальтернативный метод обращения с отходами – захоронение. 94% всех бытовых отходов, как и в советские времена, вывозят на переполненные полигоны и свалки. Перерабатывают только 5 % отходов. Поэтому, чем больше украинцев покажут, что нуждаются в таких ответственных станций, тем больше вероятность того, что и чиновники начнут обустраивать такие муниципальные сортировочные пункты.

Как долго разлагается мусор: инфографика 24 канала

Чем опасен пластик?

При обычных условиях хранения пластик не обменивается с водой химическими элементами. При нагревании даже чуть выше комнатной температуры начинается активное перемещение токсичных молекул из пластиковой бутылки в жидкость, которой она наполнена. Понятно, что в жару более 30 градусов такая вода становится ядовитой. В пластике содержится бисфенол-А. Этот компонент негативно влияет на щитовидную железу, центральную нервную систему, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. Использование пластика увеличивает риск хронической интоксикации.