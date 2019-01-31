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      Пересадка памяти: фантастика стала реальностью

      47 Читати новину українською
      Пересадка памяти
      Пересадка памяти / pixabay.com

      Ученые впервые в истории успешно пересадили память от одного живого существа другому.

      В лаборатории исследователи вырастили две колонии морских зайцев – ядовитых слизняков. Одна группа жила в безопасности, другую подвергали слабому воздействию тока каждые 20 минут с перерывом в 24 часа, передает EurekAlert.

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      Через двое суток у второй группы слизней выработался условный рефлекс: в ожидании удара током моллюски сокращались и около 50 секунд выпускали чернила.

      Вчені змогли пересадити пам'ять між слимаками
      Ученые смогли пересадить память между слизняками

      Тогда ученые извлекли РНК из нервных узлов улиток обеих групп и поменяли их местами. В результате одни моллюски лишились воспоминаний об электрошоке, а другие приобрели условный рефлекс – и 40 секунд выпускали яд.

      Эксперимент подтвердил гипотезу о том, что хотя бы часть памяти хранится в химическом виде. Ученые убеждены, что в будущем этот метод поможет вернуть пациентам с болезнью Альцгеймера потерянные воспоминания.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования
      Источник: 24 Канал
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