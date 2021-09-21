Пересек границу на телеге: нелегал из Молдовы проник в Одесскую область

В Одесской области ночью 21 сентября пограничники задержали молдаванина, который незаконно пересек границу. Он ехал на телеге с лошадью и сказал, что просто заблудился.

Этому гражданину Молдовы 31 год. Его задержали служащие Белгород-Днестровского пограничного отряда.

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Потерял ориентир и заблудился

Информацию о чужаке, который двигался в сторону Украины, пограничникам предоставили коллеги из сопредельной страны. Путешественник сказал, что он не намерен ехать в Украину.

Мол, просто потерял ориентир и заблудился. Его привлекли к административной ответственности и передали это дело в суд.

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