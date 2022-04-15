Переселенцы могут обратиться к семейному врачу без декларации, – Ляшко

Во время войны изменились условия приема у семейных врачей. Так, переселенцам теперь не нужно иметь декларацию, чтобы обратиться к специалистам.

Об этом в интервью рассказал министр здоровья Виктор Ляшко. Он отметил, что норму о декларации на период войны убрали.

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Достаточно просто обратиться к семейному врачу

Мы в период войны убрали норму о декларации. И он (переселенец – 24 канал) может обратиться к семейному врачу на местах распределения и получить направление,

– подчеркнул Ляшко.

Виктор Ляшко также рассказал, сколько больниц оккупанты уничтожили во время войны против Украины. Уже известно о 22 медицинских учреждениях, нуждающихся в полном восстановлении. Еще 308 больниц необходимо обследовать и только после этого проводить реконструкции или ремонты, чтобы возобновить их полноценную работу.

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