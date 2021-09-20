Очевидцы сняли этот момент на видео обнародовали его в сети. Об инциденте сообщили примерно в 16:30.

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Кричал и обзывал депутата ОПЗЖ

На видео мужчина долго с кем-то ссорится. Он кричит на человека, находящегося в помещении. Впоследствии потенциальный самоубийца говорит зайти на страницу депутата облсовета от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

Он говорил глянуть, что делает чиновник. Кроме этого, мужчина на подоконнике назвал Кобыльникова "старым коммунистом".