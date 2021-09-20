Мужчина угрожал прыгнуть с Одесского облсовета и называл коммунистом депутата ОПЗЖ

В Одесском облсовете 20 сентября переселенец из Донбасса вылез на окно и говорил, что оттуда спрыгнет. Кроме этого, он называл одного из депутатов учреждения коммунистом.

Очевидцы сняли этот момент на видео обнародовали его в сети. Об инциденте сообщили примерно в 16:30.

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Кричал и обзывал депутата ОПЗЖ

На видео мужчина долго с кем-то ссорится. Он кричит на человека, находящегося в помещении. Впоследствии потенциальный самоубийца говорит зайти на страницу депутата облсовета от ОПЗЖ Алексея Кобыльникова.

Он говорил глянуть, что делает чиновник. Кроме этого, мужчина на подоконнике назвал Кобыльникова "старым коммунистом".

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Телеграм агенции УСІ сообщает, что мужчина требовал встречи с председателем облсовета. На место инцидента приехали правоохранители, спасатели и скорая. По данным СМИ, мужчина – переселенц с Донбасса.

Его пытались уговорить слезть и впоследствии это удалось. Вероятно, он был участником акции протеста переселенцев, которая прошла в городе накануне.

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О какой акции говорится

20 сентября жители дома на улице Успенской, 4 вышли на акцию протеста. Несколько десятков переселенцев начали ходить по пешеходному переходу, чтобы остановить движение транспорта.

Таким образом протестующие пытались добиться подключения электроэнергии к зданию, где проживают. Они там живут уже 7 лет, однако до сих пор не могут заключить договор с соответствующим коммунальным предприятием.