Відомий винахідник Ілон Маск захотів поспілкуватися з президентом Росії Володимиром Путіним. Наразі невідомо, що може стати темою розмови, однак відомий журналіст Аркадій Бабченко висловив свої припущення щодо цього.

У телеграмі Аркадій Бабченко нагадав про "нескінченну любов мільярдера до керівників пострадянської диктатури". Крім того, журналіст звернувся до засновника SpaceX з проханням.

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Бабченко потролив Маска, який заявив, що зустріч з Володимиром Путіним була б для нього "великою честю".

Пане Маск! Ви хочете переселити на Марс мільйон людей. А можна 146 мільйонів? А ракети потім спалити нах*й. Ось, правда, дуже треба,

– написав він.

Журналіст сподівається, що саме це буде темою розмови Путіна та Маска.

Що цьому передувало

Ілон Маск звернувся до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією поспілкуватися в соцмережі Clubhouse.

Американський бізнесмен не уточнив, про що саме хоче говорити з керівництвом Росії.

У Кремлі наразі ніяк не відреагували на запрошення.