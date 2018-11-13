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      Перешли от угроз к действиям: на Донбассе увольняют бюджетников, которые не пришли на "выборы"

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      Оккупанты начали увольнять бюджетников на Донбассе, которые не пришли на псевдовыборы
      Оккупанты начали увольнять бюджетников на Донбассе, которые не пришли на псевдовыборы / Фото из открытых источников

      В Горловке оккупанты начали увольнять бюджетников, которые накануне отказались участвовать в псевдовыборах нового главаря пророссийских боевиков Донбасса.

      Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают "Ведомости Донбасса".

      Читайте также: Для чего Путину псевдовыборы на Донбассе: Жебривский раскрыл цель Кремля

      Еще до "выборов" оккупанты шантажировали местных жителей, запугивая их увольнениями, а пенсионеров угрожали оставить без соцвыплат.

      Сейчас пророссийские боевики начали воплощать свои угрозы в реальность и увольняют тех, кто рискнул проигнорировать псевдовыборы.

      Горловка. Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, которые отказались идти на выборы. Угрозы "дырявых" увольнять нелояльных оказались не пустыми угрозами,
      – пишут в соцсетях.

      Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Украина – Россия Новости Донецка Горловка
      Источник: 24 Канал
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