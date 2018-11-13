Перешли от угроз к действиям: на Донбассе увольняют бюджетников, которые не пришли на "выборы"

В Горловке оккупанты начали увольнять бюджетников, которые накануне отказались участвовать в псевдовыборах нового главаря пророссийских боевиков Донбасса.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передают "Ведомости Донбасса".

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Еще до "выборов" оккупанты шантажировали местных жителей, запугивая их увольнениями, а пенсионеров угрожали оставить без соцвыплат.

Сейчас пророссийские боевики начали воплощать свои угрозы в реальность и увольняют тех, кто рискнул проигнорировать псевдовыборы.

Горловка. Уже есть первые случаи увольнения бюджетников, которые отказались идти на выборы. Угрозы "дырявых" увольнять нелояльных оказались не пустыми угрозами,

– пишут в соцсетях.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса прошли псевдовыборы новых главарей пророссийских боевиков. Их не признает ни Украина, ни весь цивилизованный мир. Как объявили оккупанты после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, зато неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник.