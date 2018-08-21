"Пересмотрели Робокопа": в соцсетях смеются с российского боевого робота "Игорька"

Во время форума "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил концепт боевого робота. Однако, ни восторга, ни страха боевая разработка не вызвала. Более того, многим робот кажется забавным. Свои остроумные комментарии и фотожабы пользователи активно распространяют в соцсетях.

Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны. По замыслу разработчиков, он должен решать "инженерные и боевые задачи".

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Хоть робот получил 2 ноги, и ходить он не умеет. Некоторые российские СМИ пишут, что разработка получила имя "Игорек", однако в "Калашникова" эту информацию опровергли.

Тем не менее, "Игорек" уже стал объектом для шуток в соцсетях. Самые строумные из них – ниже.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 августа 2018 г.

Испытания на секретном полигоне в Сибире pic.twitter.com/mjTFmgSlrD — Vasyl Syvyii (@AvvaDogs) 21 августа 2018 г.

Бостон дайнемикс уже подала на банкротство — Перепутал космодромы (@directorkosmosa) 21 августа 2018 г.

Хочется, конечно, посмотреть, как антропоморфный робот «Игорек» от концерна «Калашников» убьет себя об стену вслед за дроном «Почты России» pic.twitter.com/1geF72Bt4M — Илья Р (@akselenc) 21 августа 2018 г.

"Игорек" спровоцировал немало фотожаб

Робот ходить поки не умеет

Робот имеет высоту 4 метра

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