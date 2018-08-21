"Пересмотрели Робокопа": в соцсетях смеются с российского боевого робота "Игорька"
Во время форума "Армия-2018" российский концерн "Калашников" представил концепт боевого робота. Однако, ни восторга, ни страха боевая разработка не вызвала. Более того, многим робот кажется забавным. Свои остроумные комментарии и фотожабы пользователи активно распространяют в соцсетях.
Робот имеет 4 метра в высоту и весит 4,5 тонны. По замыслу разработчиков, он должен решать "инженерные и боевые задачи".
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Хоть робот получил 2 ноги, и ходить он не умеет. Некоторые российские СМИ пишут, что разработка получила имя "Игорек", однако в "Калашникова" эту информацию опровергли.
Тем не менее, "Игорек" уже стал объектом для шуток в соцсетях. Самые строумные из них – ниже.
"Игорек" спровоцировал немало фотожаб
Робот ходить поки не умеет
Робот имеет высоту 4 метра
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