Перестрелка в Харькове: врачи рассказали о состоянии раненого сообщника "оплотовца" Жилина

40-летний Георгий Исаков по прозвищу "Жора", который выжил после стрельбы на стоянке у торгового центра "Восторг" в Харькове, сейчас находится в больнице в реанимации под усиленной охраной. Известно, что ему сделали операцию – она прошла успешно.

По словам медиков, состояние Исакова – стабильное, и его жизни пока ничего не угрожает, передает ТСН.

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"Состояние стабильное, других комментариев мы, к сожалению, предоставить не можем. Жизни на данный момент ничего не угрожает", – сообщил заместитель главного врача Института неотложной хирургии Евгений Доценко.

Правда, допросить участника стрельбы следователи пока не могут, поскольку он для дачи показаний является еще слишком слабым.

Что известно о стрельбе в Харькове

Перестрелка между тремя людьми здесь произошла днем 25 октября. В результате Исаков получил серьезное ранение, а его правая рука Владимир Борох по кличке "Тайсон" погиб на месте. Что касается нападавшего, то стрелял в них 47-летний уррожденец оккупированной Горловки Алексей Титов. Он пытался скрыться от полиции на авто Toyota RAV4, однако отъехал на несколько километров, бросил машину и поджег ее. Также здесь он оставил свое оружие. Полиция продолжила преследовать злоумышленника, а когда его догнала, тот достал гранату и подорвал себя.

"Тайсон" и "Жора" – лидеры Харьковской преступной группировки "Оплот". Ее возглавлял в свое время "антимайдановец" Евгений Жилин, но последнего несколько лет назад застрелили в России в кафе "Ветерок". Что касается "Оплота", то эта организация имеет отношение к оккупации Крыма и Донбасса. Кроме того, Борох и Исаков являются фигурантами в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Вероятной причиной стрельбы могла стать ссора – интересно, что Исакова, Бороха и Титова за несколько часов до инцидента заметили в одном из кафе. В полиции говорят, что нападавший уже ждал на парковке своих предполагаемых жертв.

Судя по видео, "оплотовцы" атаковали Титова и практически вплотную начали в него стрелять. Вероятно, из травмата, поскольку промахнуться было невозможно, но в то же время Титов не только не умер, но и открыл ответный огонь, которым убил Тайсона и ранил Жору. Затем Титов попытался убежать, но его догнала полиция и он погиб в результате взрыва гранаты,

– отметил журналист Денис Казанский.

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