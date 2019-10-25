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      Перестрелка вспыхнула в Харькове: есть жертвы

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      Перестрелка вспыхнула в Харькове: есть жертвы

      Перестрелка произошла 25 октября в пятницу днем на улице Клочковской в Харькове. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 1 доставлен с ранением в больницу.

      "Было двое раненых, один умер в машине (скорой помощи). Второй госпитализирован в институт неотложной хирургии", – рассказал агентству Интерфакс-Украина директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

      В полиции Харьковщины пообещали предоставить информацию позже.

      По информации в соцсетях, один из пострадавших во время перестрелки – бывший "оплотовец" Георгий Исаков.

      Новость дополняется...

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Криминал Жертвы Новости Харькова Криминальные новости
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