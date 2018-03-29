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Перестрелки и полицейськие-"оборотни": на Днепропетровщине провели масштабную спецоперацию

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Задержание наркодилеров
Задержание наркодилеров

Более 600 правоохоранителей провели спецоперацию по задержанию банды наркоторговцев. Всего было проведено 60 обысков жилья и автомобилей фигурантов дела на территории Днепропетровской, Одесской и Черкасской областей. В том числе и у полицейского руководства, которое "крышевало" бандитов.

Как сообщили в Генпрокуратуре, на территории города Павлоград и района вокруг действовала банда наркодилеров. Она "специализировалась" на концентрате маковой соломки – "маляс", который перерабатывался в готовый для употребления "опий ацетилированный". А также таблетках "Acatar Acti-Tabs", содержащих прекуросор псевдоэфедрин.

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Свою деятельность наркодилеры прикрывали с помощью подкупа должностных лиц Национальной полиции Украины. Один из руководителей местных отделов ГУ ЧП в Днепропетровской области обеспечивал информирование членов преступной организации о планируемых действиях правоохранителей, а также невмешательство в деятельность преступной группировки других правоохранительных органов города Павлоград. За это он ежемесячно получал неправомерную выгоду от организатора.

Правоохранители провели спецоперацию в Днепропетровской области. Сначала в среду, 28 марта, на одном из стационарных постов Нацполиции, при перевозке в автомобиле 2 литров концентрата маковой соломки - "патоки", ориентировочная стоимость при сбыте которого составляет 3 миллиона гривен, шприцов с содержанием "опия ацетилированного", боеприпасов и денежных средств, правоохранителями задержан организатор и один из участников этой преступной группировки.

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Впоследствии более 660 прокуроров, оперативных работников и сотрудников полка полиции особого назначения провели более 60 обысков.

"Во время проведения первоочередных неотложных следственных действий работники правоохранительных органов, в том числе военные прокуроры, натолкнулись на дерзкое вооруженное сопротивление со стороны участников преступной организации, которые применяя огнестрельное оружие и угрожая взорвать гранату, натравили собаку бойцовской породы на одного из сотрудников спецподразделения. В результате правоохранитель получил телесные повреждения", – говорится в сообщении ГПУ.

По результатам проведенных обысков задержаны 8 членов преступной организации, у которых изъято более 400 тысяч гривен наличными, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры на общую сумму более 5 миллионов гривен, установлено место их изготовления, а также изъято ручную гранату РГД-5 пистолет ПМ и охотничье ружье ТОЗ с патронами к нему.

Кроме того, задержан и руководитель местного отдела ГУ ЧП в Днепропетровской области, который и помогал наркодилерам.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Наркотики Новости Днепра Павлоград ГПУ
Источник: 24 Канал
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