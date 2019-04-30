Перевага на нашому боці, – боєць Олексій про обстріли та розчарованих терористів

Олексій каже, що останнім часом російські окупанти намагаються дестабілізувати ситуацію.

"Працюють по нашій живій силі, по бронетехніці, але можу сказати, що тут хлопці тримаються, морально-психологічний стан задовільний, усі готові до бою та в будь-якій обстановці прийняти рішення і дати адекватну відсіч", – говорить боєць.

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Коли ми розмовляємо, вдалині чути гуркіт військової техніки.

Переміщують особовий склад, підвозять боєприпаси, продукти харчування... – коментує Олексій.

На цій ділянці фронту неабияк активізувалися ворожі снайпери.

Сьогодні вранці працювала гвинтівка СВД, били калібром 7,62, ішла провокація зі стрілецької зброї. Потім це переростає у станкові протитанкові гранатомети, буває, що переходять і на міномети, – розповідає армієць.

Також останнім часом кремлівські найманці частіше застосовують бойові машини піхоти.

Працюють із закритих позицій, наносять удар по оглядових позиціях, намагаються "розібрати їх", – говорить Олексій.

На кожен обстріл українські вояки дають відсіч, адже противник розуміє тільки мову сили.

Є явний ворог, є явні цілі, ніхто не соромиться по них працювати, – говорить Олексій.

Недавно терористи відзначали так званий день "ДНР". А оскільки позиції ворога близько, то "холодноярівці" багато чого чули.

Була присутня ненормативна лексика з їхнього боку в плані "прівєтствія Донєцкой народной рєспублікє". Ми спокійно відреагували. Ну напились людішкі, що з них візьмеш? – усміхається боєць.

Хоча, каже, люди в самопроголошеній і ніким не визнаній республіці вже не раз пошкодували про те, що одного дня повірили російській пропаганді.

Вони просто тримають передню лінію, щоб ми далі не просунулися. Але особливого запалу, як у 2014 чи 2015 роках, вже немає. Вони все побачили і розчарувались у "республіках". Перевага на нашому боці, – каже армієць.

Він точно знає, яке завдання стоїть нині перед ЗСУ.

Ми повинні продовжувати спільну справу, боротися з російською агресією, давати відсіч і пам'ятати тих, хто віддав життя за незалежність країни, – говорить Олексій.

Насамкінець боєць додає: "Усе файно. Все буде Україна!". І усміхається.

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