Перевернулась фура с пшеницей: под Днепром произошло ужасное ДТП – видео

На трассе Харьков – Красноград – Прищепино случилась ужасная авария. Там жестко столкнулись легковушка Audi и фура DAF, которая везла несколько десятков тонн пшеницы. В сети сообщили, что госпитализировали одного человека.

Об этом сообщили 11 июля. Фура с зерном перевернулась и ее груз рассыпался.

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Грузовик и рассыпанное зерно / Фото телеграма "Днепр оперативный"

У фуры отлетела кабина

Авария, вероятно, произошла из-за 31-летнего водителя легковушки. Он пытался обогнать грузовик с правой стороны.

Однако автомобили столкнулись. После этого 2 транспортных средства получили серьезные механические повреждения. На фото с места видно, что у фуры практически оторвана кабина. А ее прицеп полностью перевернулся. У легковушки изуродован практически весь корпус.

СМИ сообщают, что пострадавших в результате происшествия нет. Однако в телеграме "Днепр оперативный" предоставили другую информацию. Там написали, что водитель легковушки попал в больницу.



Грузовик, который перекинулся на Днепропетровщине / Фото телеграма "Днепр оперативный"

Что грозит водителям

Правоохранители пока официально никак не комментировали эту аварию. Однако известно, что на обоих водителей составили протоколы за нарушение правил дорожного движения. Соответствующая статья предусматривает штраф в размере 340 гривен.

Место происшествия после опрокидывания: видео "Днепр оперативный"