Перевернулся автобус с пассажирами: неуправляемый "Эталон" попал в ДТП под Днепром

На Днепропетровщине 4 октября съехал в кювет и перевернулся рейсовый автобус "Запорожье – Никополь". В нем в этот момент было примерно 10 пассажиров, из которых 2 – дети.

По предварительной информации "Эталон" был неуправляемым, из-за неисправности. Несмотря на то, что он перевернулся, никто из пассажиров не получил серьезных повреждений.

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Какова причина этой аварии

Авария произошла неподалеку от села Гарбузовка примерно в 14:40. О том, что никто сильно не травмировался, сообщили сами пассажиры.



Салон автобуса, который перевернулся / Фото "Днепр оперативный"

Вероятно, у автобуса лопнули листы передней рессоры. Из-за этого сместилась передняя балка. Неуправляемый транспорт пересек встречную полосу и взлетел в глубокий кювет.

К счастью, по встречной не двигался другой транспорт, поэтому удалось избежать столкновения. На место направили правоохранителей, которые устанавливают обстоятельства инцидента.



Дно "Эталона", перевернувшегося на Днепропетровщине / Фото"Днепр оперативный"

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29 сентября на трассе Львов-Тернополь легковушка на большой скорости влетела в пассажирский автобус. Тот от удара сразу перевернулся на бок.

В результате этой аварии сильно травмировались 4 человека. 3 были пассажирами автобуса, а 1 – 35-летний водитель легковушки.