Перевернулся и влетел в столб: в Одессе произошло жесткое ДТП с потерпевшим

В суворовском районе Одессы автомобиль Mercedes на большой скорости слетел с дороги и перевернулся. Он остановился лишь после столкновения с электроопорой.

Это произошло утром 10 ноября на улице Черноморского казачества. В аварии пострадал 26-летний мужчина, который был за рулем.

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Легковушка перевернулась на бок / Фото патрульной полиции Одессы

На фото с места заметно, что авто застряло на трамвайном пути. Правоохранители считают виновным в ДТП водителя. По их мнению, он двигался слишком быстро и не справился с управлением.



Перевернутый автомобиль на путях / Фото Патрульной полиции Одессы

В телеграмме "Одесса Новости" сообщили, что из-за аварии было затруднено движение трамваев. В частности, электротранспорт не двигался в направлении поселка Котовского.

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Ночью 28 октября в Одессе произошло другое ДТП с опрокидыванием. Тогда столкнулись 2 внедорожника на улице Малиновского.

Один из них полетел в сторону и врезался в столбики на тротуаре. По инерции авто от сильного удара перевернулось на бок.