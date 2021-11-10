Перевернулся и влетел в столб: в Одессе произошло жесткое ДТП с потерпевшим
Источник:Патрульная полиция Одесской области
В суворовском районе Одессы автомобиль Mercedes на большой скорости слетел с дороги и перевернулся. Он остановился лишь после столкновения с электроопорой.
Это произошло утром 10 ноября на улице Черноморского казачества. В аварии пострадал 26-летний мужчина, который был за рулем.
Ранее В Днепре посреди города перевернулась фура: видео момента аварии
Легковушка перевернулась на бок / Фото патрульной полиции Одессы
На фото с места заметно, что авто застряло на трамвайном пути. Правоохранители считают виновным в ДТП водителя. По их мнению, он двигался слишком быстро и не справился с управлением.
Перевернутый автомобиль на путях / Фото Патрульной полиции Одессы
В телеграмме "Одесса Новости" сообщили, что из-за аварии было затруднено движение трамваев. В частности, электротранспорт не двигался в направлении поселка Котовского.
Авто, которое перевернулось в Одессе: смотрите видео
Похожая авария недавно
Ночью 28 октября в Одессе произошло другое ДТП с опрокидыванием. Тогда столкнулись 2 внедорожника на улице Малиновского.
Один из них полетел в сторону и врезался в столбики на тротуаре. По инерции авто от сильного удара перевернулось на бок.