Перевернулся на крышу и чуть не упал в Днепр: в Киеве на Северном мосту произошло громкое ДТП

В Днепровском районе Киева на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4. В результате последнее авто несколько раз перевернулось на крышу и застряло между отбойником и перилами.

Как видно из камер видеонаблюдения, машина ехала на огромной скорости. Кроме того, правоохранители установили, что Suzuki, как и Mercedes, ехали в сторону левого берега. Однако, не доезжая до SkyMall, Suzuki задел прицеп Mercedes, в результате чего водитель "японца" потерял контроль над автомобилем и легковушка перевернулась и вылетела на тротуар.

Важно! Притула прокомментировал ДТП, которое устроила его теща

Момент аварии в Киеве На Московском мосту Ездите с умом, ребята. Напомним: #ДТП на Московском мосту с опрокидыванием. Вечером понедельника произошла страшная авария на московском мосту. легковой Автомобиль несколько раз перевернулся и чуть не вылетел с моста. Спасли ограждения. Есть пострадавшие. На месте работают экипажи скорой помощи, полиции а так же пожарные. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua Posted by dtp.kiev.ua on Monday, 26 August 2019

К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Однако могло все закончиться и гораздо страшнее, поскольку, застряв между отбойником и перилами, машина чуть не упала в Днепр, но от трагедии спасло ограждение.



В Киеве на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4: в итоге "японец" едва не упал в Днепр / Фото: "Информатор" В Киеве на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4: в итоге "японец" едва не упал в Днепр / Фото: "Информатор"

Кроме полиции, на месте также работали медики и сотрудники ГСЧС. Врачи, в частности, осмотрели двух пассажиров Suzuki, но никаких травм у них не обнаружили. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

Видео с места резонансного ДТП на Северном мосту в Киеве

Заметим, что из-за аварии образовалась пробка в сторону левого берега. Также остановились троллейбусы и людям пришлось идти пешком. Когда правоохранители провели все необходимые мероприятия, проезжая часть снова стала свободной для движения.

#ДТП з перекиданням сталося на Північному мосту. Постраждав автомобіль #Suzuki (#AA0262EP), який перекинуло через відбійник на пішохідну зону. Деталі про потерпілих та причини аварії встановлюються. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС, лікарі та правоохоронці. Спостерігається серйозний затор. Posted by Киев Оперативный on Monday, 26 August 2019

Еще одно подобное ДТП недавно случилось в Киеве на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого, правда здесь после столкновения машину отбросило на обочину, где было много людей.