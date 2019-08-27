Перевернулся на крышу и чуть не упал в Днепр: в Киеве на Северном мосту произошло громкое ДТП
В Днепровском районе Киева на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4. В результате последнее авто несколько раз перевернулось на крышу и застряло между отбойником и перилами.
Как видно из камер видеонаблюдения, машина ехала на огромной скорости. Кроме того, правоохранители установили, что Suzuki, как и Mercedes, ехали в сторону левого берега. Однако, не доезжая до SkyMall, Suzuki задел прицеп Mercedes, в результате чего водитель "японца" потерял контроль над автомобилем и легковушка перевернулась и вылетела на тротуар.
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К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Однако могло все закончиться и гораздо страшнее, поскольку, застряв между отбойником и перилами, машина чуть не упала в Днепр, но от трагедии спасло ограждение.
В Киеве на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4: в итоге "японец" едва не упал в Днепр / Фото: "Информатор"
Кроме полиции, на месте также работали медики и сотрудники ГСЧС. Врачи, в частности, осмотрели двух пассажиров Suzuki, но никаких травм у них не обнаружили. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.
Видео с места резонансного ДТП на Северном мосту в Киеве
Заметим, что из-за аварии образовалась пробка в сторону левого берега. Также остановились троллейбусы и людям пришлось идти пешком. Когда правоохранители провели все необходимые мероприятия, проезжая часть снова стала свободной для движения.
Еще одно подобное ДТП недавно случилось в Киеве на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого, правда здесь после столкновения машину отбросило на обочину, где было много людей.