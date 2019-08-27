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      Перевернулся на крышу и чуть не упал в Днепр: в Киеве на Северном мосту произошло громкое ДТП

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      В Киеве на Северном мосту машина перевернулась на крышу и застряла перед ограждением
      В Киеве на Северном мосту машина перевернулась на крышу и застряла перед ограждением / "Информатор"

      В Днепровском районе Киева на Северном мосту столкнулись Mercedes Vito и Suzuki SX4. В результате последнее авто несколько раз перевернулось на крышу и застряло между отбойником и перилами.

      Как видно из камер видеонаблюдения, машина ехала на огромной скорости. Кроме того, правоохранители установили, что Suzuki, как и Mercedes, ехали в сторону левого берега. Однако, не доезжая до SkyMall, Suzuki задел прицеп Mercedes, в результате чего водитель "японца" потерял контроль над автомобилем и легковушка перевернулась и вылетела на тротуар.

      Важно! Притула прокомментировал ДТП, которое устроила его теща

      Момент аварии в Киеве На Московском мосту Ездите с умом, ребята. Напомним: #ДТП на Московском мосту с опрокидыванием. Вечером понедельника произошла страшная авария на московском мосту. легковой Автомобиль несколько раз перевернулся и чуть не вылетел с моста. Спасли ограждения. Есть пострадавшие. На месте работают экипажи скорой помощи, полиции а так же пожарные. Детали происшествия устанавливаем. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua

      Posted by dtp.kiev.ua on Monday, 26 August 2019

      К счастью в результате инцидента никто не пострадал. Однако могло все закончиться и гораздо страшнее, поскольку, застряв между отбойником и перилами, машина чуть не упала в Днепр, но от трагедии спасло ограждение.

      Кроме полиции, на месте также работали медики и сотрудники ГСЧС. Врачи, в частности, осмотрели двух пассажиров Suzuki, но никаких травм у них не обнаружили. Обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

      Видео с места резонансного ДТП на Северном мосту в Киеве

      Заметим, что из-за аварии образовалась пробка в сторону левого берега. Также остановились троллейбусы и людям пришлось идти пешком. Когда правоохранители провели все необходимые мероприятия, проезжая часть снова стала свободной для движения.

      #ДТП з перекиданням сталося на Північному мосту. Постраждав автомобіль #Suzuki (#AA0262EP), який перекинуло через відбійник на пішохідну зону. Деталі про потерпілих та причини аварії встановлюються. На місці вже працюють рятувальники #ДСНС, лікарі та правоохоронці. Спостерігається серйозний затор.

      Posted by Киев Оперативный on Monday, 26 August 2019

      Еще одно подобное ДТП недавно случилось в Киеве на перекрестке Саксаганского и Льва Толстого, правда здесь после столкновения машину отбросило на обочину, где было много людей.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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