Перевибори теоретично можливі, – радниця ОПОРИ про скандальний округ на Прикарпатті
На Прикарпатті досі не можуть розділити перемогу на довиборах у Верховну Раду Олександр Шевченко та Василь Вірастюк. Теоретично можливо, що там проведуть перевибори, однак серйозно такий варіант ще не обговорювали.
Источник:24 канал
Про це розповіла старша радниця з юридичних питань громадської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вона додала, що Центральна виборча комісія не має повноважень, аби приймати рішення про перевибори.
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Коцюруба зазначила, що попри те, що українське законодавство не передбачає можливості перевиборів, така практика в Україні вже була.
Теоретично виключати прийняття цього рішення не можна. Однак треба розуміти, що це не в повноваженнях ЦВК. Може бути або рішення суду, або рішення парламенту,
– зауважила радниця з ОПОРИ.
Вона додала, що ЦВК – орган державної влади, який діє відповідно до Конституції.
Коцюруба про ймовірні перевибори на Прикарпатті: дивіться відео
Довибори на Прикарпатті: коротко
- Екзитполи прогнозували перемогу Олександра Шевченка, однак офіційні результати показали, що нібито лідирує Василь Вірастюк.
- Порахувати голоси комісії не вдається, адже на дільницях зафіксували порушення та розбіжності у даних.
- Зокрема, на одній з дільниць на упакуванні вказали 402 голоси за Шевченка. Насправді ж нарахували лише 299.
- Відомо, що недійними визнали голосування щонайменше на 6 дільницях.
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