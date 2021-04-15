На Прикарпатті досі не можуть розділити перемогу на довиборах у Верховну Раду Олександр Шевченко та Василь Вірастюк. Теоретично можливо, що там проведуть перевибори, однак серйозно такий варіант ще не обговорювали.

Про це розповіла старша радниця з юридичних питань громадської мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вона додала, що Центральна виборча комісія не має повноважень, аби приймати рішення про перевибори.

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Коцюруба зазначила, що попри те, що українське законодавство не передбачає можливості перевиборів, така практика в Україні вже була.

Теоретично виключати прийняття цього рішення не можна. Однак треба розуміти, що це не в повноваженнях ЦВК. Може бути або рішення суду, або рішення парламенту,

– зауважила радниця з ОПОРИ.

Вона додала, що ЦВК – орган державної влади, який діє відповідно до Конституції.

Довідка. Перевибори проводили в Україні 26 грудня 2004 року після Помаранчевої революції. Тоді українці вийшла на масові протести через фальсифікації на виборах на користь Віктора Януковича. Згідно з результатами перевиборів, переміг Віктор Ющенко.

Коцюруба про ймовірні перевибори на Прикарпатті: дивіться відео

Довибори на Прикарпатті: коротко