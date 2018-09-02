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"Перевязала грудь, чтобы не кормить": в Сумах бабушка хочет отсудить у горе-матери внучку

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В Сумах бабушка 8-летней Полины пытается вернуть себе внучку. Искать правды уже пошла в суд. Ведь, говорит, соцслужбы отдали ее внучку на воспитание матери, которая ее бьет и мучает.

Пелагея Паровая пришла в суд в надежде увидеть внучку Полину. Бабушка хочет забрать ребенка у мамы. Говорит – та малую бьет. Поддержать женщину пришли и соседи, которые не раз становились свидетелями конфликтов в семье.

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Накануне дома бабушка Полинки нам показывала семейный альбом. Чуть ли не на каждом фото они вместе. Родная мама Надежда на ребенка времени не имела. "С самого рождения она ее не хотела. Хотела оставить в роддоме, кричала, что не нужна она, перевязала грудь, чтобы не кормить", – вспоминает бабушка Полины.

Мать девочки долгое время работала Крыму. И ребенка воспитывала бабушка. Однако три года назад вернулась и забрала малыша. Воспитывала ее криками и пинками. В доме не утихали конфликты. Когда Полина пришла в школу с синяками на лице, директор обратилась с заявлением в службу защиты детей.

Насколько мне известно, сложные отношения между мамой и бабушкой являются весомой составляющей конфликта и заложником этого конфликта стал ребенок,
– подчеркнул начальник Службы по делам детей в Сумской области Юрий Калиновский.

Полина шесть месяцев была с бабушкой, однако 28 августа служба по делам детей вернула ребенка матери. И это несмотря на то, что еще до сих пор нет решения по уголовному делу. Его полиция открыла по заявлению бабушки о насилии над ребенком со стороны ее матери.

Нами были собраны документы, указывающие на факты насилия со стороны матери. Когда она отдавала ребенка в центр, то указывала эпизоды, когда она била ребенка. То веником, то ремнем, применяла факты физического воздействия,
– отметил адвокат бабушки Полины Олесь Лукьяненко.

Однако добиться правосудия женщине этот раз не удалось. Ведь из-за неявки матери судебное заседание перенесли. Больше всего женщина боится, что мама Надежда, имея украинское и российское гражданство, может забрать Полину в Россию. Где защитить права внучки бабушка не сможет.

Теги: Новости Украины Сумы Полиция Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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