Перевоплощения в стиле Хэллоуина: самые яркие моменты 10 выпуска "Танцы со звездами 2018" в фото

Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает удивлять зрителей. Особенно непредсказуемым был 10 прямой эфир шоу, который прошел в мистическом стиле Хэллоуина.

На паркет участники проекта выходили не только в непривычных и несколько жутких образах, но и не со своими партнерами. Всего за неделю знаменитости изучали эффектную постановку, демонстрируя свои танцевальные навыки, и в то же время привыкали к новым помошникам.

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Так, Леся Никитюк сыграла роль сексапильной докторши, которая оживила своего пациента Дмитрия Жука. В то же время Игорь Ласточкин с Екатериной Белявской были марионетками, которые борются за свои чувства в романтическом контемпе. Ожесточенные соперники Павел Вишняков и Яна Заец показали извечное противостояние добра и зла, а их партнеры Юлия Сахневич и Иракли Макацария рассказали историю о вампирах. Мишель Андраде с Максом Ежовым примерили костюмы мертвых, что очень напоминало персонажей мультфильма "Тайна Коко". А вот побороться с привидениями сумели Денис Беринчик и Илона Гвоздева.

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Кроме этого, участники шоу "Танцы со звездами 2018" вышли на паркет со звездными судьями. Это впервые за историю проекта члены экспертного жюри вышли на паркет и станцевали вместе с двумя парами. Неожиданные постановки уже успели покорить зрителей прямого эфира и сеть.