16:38
29 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Путин – знавец гербов. Песня Гурченко о "мучениках" президента РФ
      Вєсті Кремля
      17:55, 27 октября
      Вести. UA. Жир. Добкин ударился в религию. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      19:10, 27 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Клубы интернациональной дружбы
      Згадати все
      12:34, 28 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ЭЛИНА СВИТОЛИНА ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Перевоплощения в стиле Хэллоуина: самые яркие моменты 10 выпуска "Танцы со звездами 2018" в фото

      74 Читати новину українською
      Танцы со звездами 2018 – самые яркие моменты 10 выпуска
      Танцы со звездами 2018 – самые яркие моменты 10 выпуска / Фото из соцсетей

      Развлекательное шоу "Танцы со звездами 2018" продолжает удивлять зрителей. Особенно непредсказуемым был 10 прямой эфир шоу, который прошел в мистическом стиле Хэллоуина.

      На паркет участники проекта выходили не только в непривычных и несколько жутких образах, но и не со своими партнерами. Всего за неделю знаменитости изучали эффектную постановку, демонстрируя свои танцевальные навыки, и в то же время привыкали к новым помошникам.

      Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 10 выпуск: какая пара покинула паркет

      Так, Леся Никитюк сыграла роль сексапильной докторши, которая оживила своего пациента Дмитрия Жука. В то же время Игорь Ласточкин с Екатериной Белявской были марионетками, которые борются за свои чувства в романтическом контемпе. Ожесточенные соперники Павел Вишняков и Яна Заец показали извечное противостояние добра и зла, а их партнеры Юлия Сахневич и Иракли Макацария рассказали историю о вампирах. Мишель Андраде с Максом Ежовым примерили костюмы мертвых, что очень напоминало персонажей мультфильма "Тайна Коко". А вот побороться с привидениями сумели Денис Беринчик и Илона Гвоздева.

       

       

       

      Читайте також: "Танці з зірками 2018" 10 випуск: несподівана зміна партнерів і танці з суддями

       

       

       

      Кроме этого, участники шоу "Танцы со звездами 2018" вышли на паркет со звездными судьями. Это впервые за историю проекта члены экспертного жюри вышли на паркет и станцевали вместе с двумя парами. Неожиданные постановки уже успели покорить зрителей прямого эфира и сеть.

       

       

       

       

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
       16 февраля 2016 , 11:31
      Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
       23 июня 2016 , 21:53 9
      Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
       8 мая 2016 , 08:01
      Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
       21 июня 2016 , 21:10 1
      Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
       28 июня 2016 , 03:40 1
      Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
       6 марта 2016 , 15:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук