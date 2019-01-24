Переворот в Венесуэле: Климкин отреагировал на события в стране и вспомнил "драйв Майдана"

Глава украинского МИД Павел Климкин сравнил массовые протесты в Венесуэле с событиями, которые происходили во время Революции Достоинства в Украине. Так, он отметил, что борьба венесуэльцев напоминает ему "драйв Майдана".

24 канал сообщал, что в Венесуэле продолжается многотысячный митинг, в ходе которого протестующие требуют отстранить от власти диктатора, который уже 5 лет правит страной, Николаса Мадуро. Так, во время протестов лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом. Его уже поддержали демократические страны, США и Евросоюз.

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У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее,

– прокомментировал события в Венесуэле глава отечественного МИД Павел Климкин.

Отметим, что президента-диктатора Мадуро активно поддерживают российские власти.

У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.

Почему в Венесуэле продолжаются протесты против Николаса Мадуро?

Мадуро критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. Кроме того, в Венесуэле продолжается тяжелый экономический кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку 1 миллиона процентов. Из страны эмигрировали 3 миллиона человек. При этом Мадуро продолжал экономическую политику своего предшественника Уго Чавеса, которую тот называл "боливарианским социализмом". Венесуэлу связывают тесные отношения с Россией.



10 января 2019 года Мадуро во второй раз принял присягу президента Венесуэлы, однако ни мировое сообщество, ни граждане его страны не признают результатов выборов. 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором, поэтому сейчас действия Мадуро в Венесуэле считаются такими, что не имеют законной силы.

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