Переворот в Венесуэле: причины кризиса и при чем здесь Россия с Украиной

В Венесуэле уже более недели продолжаются антипрезидентские протесты с требованием проведения внеочередных выборов и свержения действующего режима. Почему венесуэльцы прибегли к перевороту, как на эти события реагирует мир, и при чем тут Россия и Украина, – разбирался 24 канал.

Что происходит в Венесуэле

Венесуэльцы протестуют против режима действующего главы страны Николаса Мадуро. 10 января он во второй раз стал президентом страны. Но граждане не признали результаты этих выборов – 15 января оппозиционный Конгресс Венесуэлы официально объявил Мадуро узурпатором. Избавиться от президента хотят по причине несоблюдения им принципов демократии и нарушения прав человека. А еще – за крайний популизм, который забросил богатую ресурсами Венесуэлу далеко за черту бедности.

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Столкновения между протестующими и правоохранителями продолжаются с 21 января. В результате событий уже погибли 16 человек. А задержаны во время протестов сотни венесуэльцев.



"Нежеланный" венесуэльцам президент Николас Мадуро

К слову, протесты против Мадуро состоялись еще в 2017 году, но тогда военным удалось подавить их. Сейчас же часть венесуэльских силовиков и призвала к свержению режима.

Чего требуют венесуэльцы

Из-за крайнего популизма государственных руководителей и неудачной экономической политики Венесуэла, имея огромные запасы нефти, голодает. Инфляция в стране составляет 1,7 миллиона процентов. Венесуэльцы бегут в соседние страны – уже более 3 миллионов беженцев. А те, кто не убежали, понимают, что надо что-то менять. Поэтому и требуют смены власти. Протестами венесуэльцы хотят заставить правящий режим пойти на досрочные выборы.



Переворот в Венесуэле: за демократию

Спасет ли ситуацию новый венесуэльский лидер

Возглавил антиправительственный протест и назвал себя "временным президентом" лидер оппозиции Хуан Гуайдо.

Он заявил, что оппозиция ведет переговоры с военными и чиновниками для отстранения от власти Николаса Мадуро.

Шансы прекратить беспорядок в Венесуэле у Гуайдо есть - он имеет поддержку международного сообщества. В частности, такую выразили США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили, Украина, Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция.

Досрочные выборы президента в Венесуэле могут состояться за 6-9 месяцев.



Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вызвался быть "временным президентом"

Как на эти события реагирует США

Президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". На что Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений. Тогда США отозвали из Венесуэлы часть своих дипломатов.

А 25 января стало известно, что США инициировали заседание Совета безопасности ООН, чтобы обсудить текущий кризис в Венесуэле.

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Как относится к венесуэльскому кризису Европа

Франция и Испания 26 января выдвинули ультиматум Николасу Мадуро с требованием в течение восьми дней объявить выборы в Венесуэле. Если этого не произойдет, то они признают исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо. Германия выразила схожую позицию.



Протесты в Венесуэле против президента-диктатора-популиста

Какое отношение к венесуэльским событиям имеет Россия

Российский президент Владимир Путин выразил свою поддержку диктатору, от которого венесуэльцы стремятся избавиться.

А украинские правоохранители подтвердили 24 каналу информацию о том, что венесуэльского диктатора Николаса Мадуро от протестующих будут охранять наемники из российской частной военной компании "Вагнера", которые до недавнего времени воевали на стороне боевиков на Донбассе.

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Почему события в Венесуэле близки Украине

В Министерстве иностранных дел Украины выразили поддержку венесуэльцам в их борьбе за демократию.

А Министр МИД Павел Климкин сравнил борьбу венесуэльцев с "духом Майдана". И в своем твите напомнил, что "Отвечать силой на требования мирных протестующих – это кратчайший путь для власти к тому, чтобы потерять легитимность", намекая, вероятно, на судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича.

Стоит согласиться с министром Климкиным – события в Венесуэле действительно напоминают ситуацию в Украине 5-летней давности. В части борьбы за демократию и против популизма и хищения государственных богатств. Кроме того, в Венесуэле Путин также поддерживает президента, от которого стремится избавиться венесуэльский народ. Для украинцев это тоже знакомая ситуация.



У майдановцев с венесуэльцами немало общего

Еще один момент – россияне уже "выслали" в Венесуэлу своих "миротворцев". Напоследок – экономический момент. России невыгодна Венесуэла как успешный добытчик и поставник нефти на мировом рынке. Тогда нефть может подешеветь. Для России это мучительный удар. В свое время примерно так же Россия сопротивлялась экономически независимой Украине – как минимум им было удобно продавать российский газ по завышенным ценам.

Пока что отличие – Украина смогла сопротивляться российскому влиянию. Правда, заплатила за это войной на Донбассе. Но мы не имели такой экономической разрухи, которая сейчас в Венесуэле. Зато там нет войны.

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