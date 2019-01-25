Переворот в Венесуэле: Путин поговорил с Мадуро и заявил о поддержке диктатора

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро, в ходе которой выразил ему свою поддержку.

Путин считает, что политическая ситуация в Венесуэле "была спровоцирована извне", сообщает пресс-служба российского президента.

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Президент России выразил поддержку законной власти Венесуэлы в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса. Подчеркнул, что деструктивное внешнее вмешательство грубо попирает основные нормы международного права. Высказался в пользу поиска решений в рамках конституционного поля и преодоления разногласий в венесуэльском обществе путем мирного диалога,

– говорится в сообщении.

Да, Путин остается единственной мировым лидером, который открыто заявляет о поддержке Николаса Мадуро и признает его президентом Венесуэлы.

Отметим, что в Венесуэле не стихает многотысячный митинг за устранение от власти нынешнего президента страны Николаса Мадуро. Ни европейские лидеры, ни власти США не признают его легитимным президентом страны. В свою очередь, они поддержали лидера оппозиции в Венесуэле – Хуана Гуайдо, который объявил себя президентом страны.

Что происходит в Венесуэле:

• В Венесуэле протестующие на многотысячном митинге пытаются свергнуть диктатора Николаса Мадуро, который правил страной последние 5 лет и объявил о своей победе на очередных выборах в 2018 году.

• Между тем лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя "временным президентом" страны. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Свою поддержку оппозиционному лидеру также выразили Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу и Чили.

• В ходе протестов и столкновений с полицией уже погибли по меньшей мере 16 человек.

• Украина выразила свою поддержку гражданам Венесуэлы, а глава МИД Климкин даже сравнил события с теми, что имели место во время Революции Достоинства в Украине.

Смотрите видео о протестах в Венесуэле: