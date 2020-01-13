"Перевыборы" в оккупированной Россией Абхазии: Хаджимба не будет баллотироваться во второй раз
В оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия "президент", которого избрали в августе 2019 года, подал в отставку. К таким действиям он был вынужден прибегнуть после массовых протестов в непризнанной республике и соответствующего решения Верховного суда.
Сначала Рауль Хаджимба отказывался уйти с должности, однако вечером 12 января все же выступил с соответствующим заявлением, передает Sputnik.
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Уже 13 января стало известно, что Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства.
Его решение уйти в отставку – взвешенное решение. После такого мужественного шага идти во власть, я считаю, было бы неправильно. Пусть придут политики, которые реально смогут объединить наш народ,
– сказал так называемый вице-президент Абхазии Аслан Барциц.
Что известно об Абхазии?
Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.
Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.
Протесты в Абхазии: что известно
- В августе в регионе провели так называемые "президентские выборы". Победу на них одержал Рауль Хаджимба, за которого отдали свой голос 47,39% избирателей.
- Его оппонент Алхас Квициния в избирательной гонке отстал всего на процент. Именно его сторонники считают: Хаджимба – нелегитимный президент. Согласно букве закона, он должен был набрать 50 + 1% голосов избирателей.
- Оппозиция обжаловала результаты "президентских выборов" в суде, но там сначала отклонили иск.
- 9 января "кассационная инстанция Верховного суда" должна рассматривать иск Квицинии, однако заседание отменили. В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав "кассационной коллегии".
- Похоже, это стало толчком к более радикальным формам протеста.
- Вечером 9 января так называемый "парламент" Абхазии на внеочередном заседании принял обращение к президенту Раулю Хаджимбы с предложением уйти в отставку для стабилизации ситуации в регионе. За это решение проголосовали 19 из 27 присутствующих на сессии депутатов.
- Хаджимба отказался уходить с поста президента, несмотря на это предложение.
- Впрочем, затем Верховный суд обязал ЦИК назначить дату перевыборов. После этого Хаджимба таки ушел в отставку.