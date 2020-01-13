"Перевыборы" в оккупированной Россией Абхазии: Хаджимба не будет баллотироваться во второй раз

В оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия "президент", которого избрали в августе 2019 года, подал в отставку. К таким действиям он был вынужден прибегнуть после массовых протестов в непризнанной республике и соответствующего решения Верховного суда.

Сначала Рауль Хаджимба отказывался уйти с должности, однако вечером 12 января все же выступил с соответствующим заявлением, передает Sputnik.

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Уже 13 января стало известно, что Хаджимба больше не будет баллотироваться на пост главы государства.

Его решение уйти в отставку – взвешенное решение. После такого мужественного шага идти во власть, я считаю, было бы неправильно. Пусть придут политики, которые реально смогут объединить наш народ,

– сказал так называемый вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Что известно об Абхазии?

Это грузинский регион, оккупированный Россией и признанный "независимой республикой". Дело в том, что в августе 2008 года Россия оккупировала 20% территории Грузии, создав два так называемых государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость.



Эти регионы уже более 10 лет существуют исключительно на дотации от РФ. Признали их лишь несколько стран, а после аннексии этих регионов Грузия прекратила дипломатические связи с Россией. Украина считает эти регионы территорией Грузии.

Протесты в Абхазии: что известно