Пережила войну и потерю родных: в Опытном во время пожара погибла знаменитая баба Маша

В Опытном в Донецкой области во время пожара в собственном доме погибла местная жительница Мария Горпинич. Машину пожарных не пропустили в поселок из соображений безопасности. Опытное расположено вблизи Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил председатель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин на своей фейсбук-странице.

Смотрите также: По ту сторону: как живут жители прифронтовой зоны и что рассказывают о происках террористов

Наш сотрудник Родион в данный момент стоит у дома бабы Маши. Дом в данный момент догорает. Надеемся, что завтра утром в поселок смогут въехать пожарные и криминалисты и удастся установить причину пожара и найти останки бабы Маши для захоронения,

– констатировал волонтер.

Он предположил, что причиной пожара могла стать керосиновая лампа, поскольку в поселке шестой год нет света и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения своих жилищ.

Он отметил, что в Опытном осталось 37 мирных жителей.

Что известно о бабе Маше из Опытного

Баба Маша из прифронтового Опытного за эту войну пережила все. Смерть мужа, оккупацию, гибель сына от осколка. Он похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе. Фото родственников показывала со слезами на глазах. Со времени освобождения поселка – ей во всем помогали украинские солдаты и волонтеры, к которым женщина относилась с особой любовью. Старушка всегда носила бойцам овощи.

Смотрите сюжет 24 канала о жизни бабы Маши на линии фронта: