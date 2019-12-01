01:02
1 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:57, 30 ноября
      Вєсті.UA
      20:46, 30 ноября
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ЕВРО-2020 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Пережила войну и потерю родных: в Опытном во время пожара погибла знаменитая баба Маша

      66 Читати новину українською
      Мария Горпинич / 24 канал / Елизавета Герасимюк

      В Опытном в Донецкой области во время пожара в собственном доме погибла местная жительница Мария Горпинич. Машину пожарных не пропустили в поселок из соображений безопасности. Опытное расположено вблизи Донецкого аэропорта.

      Об этом сообщил председатель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин на своей фейсбук-странице.

      Смотрите также: По ту сторону: как живут жители прифронтовой зоны и что рассказывают о происках террористов

      Наш сотрудник Родион в данный момент стоит у дома бабы Маши. Дом в данный момент догорает. Надеемся, что завтра утром в поселок смогут въехать пожарные и криминалисты и удастся установить причину пожара и найти останки бабы Маши для захоронения,
      – констатировал волонтер.

      Он предположил, что причиной пожара могла стать керосиновая лампа, поскольку в поселке шестой год нет света и жители используют свечи и керосиновые лампы для освещения своих жилищ.

      Он отметил, что в Опытном осталось 37 мирных жителей.

      Что известно о бабе Маше из Опытного

      Баба Маша из прифронтового Опытного за эту войну пережила все. Смерть мужа, оккупацию, гибель сына от осколка. Он похоронен в воронке от снаряда в собственном дворе. Фото родственников показывала со слезами на глазах. Со времени освобождения поселка – ей во всем помогали украинские солдаты и волонтеры, к которым женщина относилась с особой любовью. Старушка всегда носила бойцам овощи.

      Смотрите сюжет 24 канала о жизни бабы Маши на линии фронта:

       

      Священника Московского патриархата задержали с коробкой наркотиков: комментарий "Новой почты"
      30 ноября
      1081
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Пожар Потери Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      30 ноября , 22:33 Главные новости 30 ноября: подрыв отделения "Ощадбанка", соперники Украины на Евро-2020
      Наталія Пристанська 160
      30 ноября , 22:00 Благосостоянии России – хуже некуда
      СерпомПо 897
      30 ноября , 22:00 Зеленский должен принять решение: мир с Коломойским или экономическое будущее Украины
      Сергій Фурса 347
      30 ноября , 21:00 П'ять важливих рішень, які українцям заборгувала Верховна Рада
      Анна Калюжна 70
      30 ноября , 20:04 Евро-2020: результаты жеребьевки группового этапа
      Юрій Семенюк 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук