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Пережить ядерную мировую войну: Маск рассказал детали своей программы колонизации Марса

183 Читати новину українською
Илон Маск
Илон Маск

Разработчик и бизнесмен Илон Маск считает, что появление колонии на Марсе может уменьшить возможность длительных "темных времен", если ядерная война уничтожит жизнь на Земле.

Причина в том, что Илон Маск не верит в то, что третья мировая война с применением ядерного оружия не произойдет. Об этом он заявил во время выступления на фестивале South by Southwest в США, пишет BBC.

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По мнению Маска, колония на Марсе чрезвычайно важна для выживания человечества.

Я думаю, вряд ли у нас никогда не будет мировой войны снова,
– отметил бизнесмен.

Безусловно, конечной целью является колонизация Марса. Во время мероприятия Илон Маск выразил свое видение, как общество там должно функционировать, чтобы быть успешным.

"Я думаю, лучше было бы, если бы формой правления на Марсе была прямая демократия. Каждый голосует по каждому вопросу и именно так это работает", – рассказал Маск.

Теги: Новости политики LifeStyle Космос Ядерная безопасность Илон Маск
Источник: 24 Канал
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