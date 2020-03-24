Пережить карантин: как государство может поддержать украинский бизнес

Пандемия коронавируса и попытки Украины ей противодействовать поставила украинский бизнес перед необходимостью приостановить деловую активность. Чтобы потом она восстановилась, бизнесу нужна поддержка государства. Какая именно – читайте в материале сайта 24 канала.

Уже сейчас в Союзе украинских предпринимателей заявляют, что после карантина придется столкнуться с безвозвратной потерей доходов; вероятным банкротством многих представителей малого и среднего бизнеса вследствие прекращения деятельности на неопределенный период и потерей работы для многих работников.

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Весь объем возможных убытков из-за карантинно-финансового кризиса сейчас оценить трудно. Главным образом из-за того, что мы все еще не имеем представления о масштабах распространения вируса в Украине.

Но давайте разберемся, какие риски для бизнеса существуют и как государство может помочь бизнесу пережить этот кризис.

Какой бизнес больше всего пострадает от закрытия на карантин?



Что запрещено в Украине / Инфографика 24 канала

Больше всего пострадают:

развлекательно-культурные учреждения (театры, кинотеатры, выставки, различные развлекательные мероприятия, фитнес-клубы и др);

гостинично-ресторанный бизнес;

туристические услуги;

сфера предоставления косметологических услуг.

В зоне риска:

пассажирские перевозки;

страхование;

реклама;

строительство;

негосударственные образовательные учреждения и тому подобное.

Как отметил директор Crane IP Law Firm Иван Никитченко, общий спад в украинской и мировой экономике карантином только дополнительно "стимулируется".

Он напомнил, что без кризиса и карантина в январе ВВП Украины уже сократился на 0,5%. Одним из главных драйверов роста ВВП в 2019 году была торговля.

Именно сфера услуг и торговля пострадают в первую очередь из-за введения ограничений на время карантина. Таким образом, только за счет уменьшения розничного товарооборота, нас ожидает статистическое уменьшение квартального ВВП. Уменьшение выручки предприятий – это уменьшение поступлений в бюджет, и реальных зарплат персонала,

– сказал он.

Никитченко добавил, что из-за повышения рисков много предприятий уже поставили на паузу реализацию новых проектов, и тем более инвестиционных проектов. "Паника, которая провоцируется в том числе и действиями власти, и приводит к давлению на валютный курс. А это опять рост рисков, ускорение уровня инфляции", – сказал он.

Как пояснила в комментарии 24 канала адвокат Татьяна Охримчук, наибольшим влиянием пандемии коронавируса может стать снижение продаж и денежного потока, и в частности валютного, что прямо отобразится на росте курса валют и цен на товары.

"Те предприятия, которые занимаются изготовлением продукции компоненты для которого доставляются из-за рубежа, будут фактически временно заблокированы, а таких у нас немало. Фактически, мы получим такую себе краткосрочную изоляцию от внешнего мира что ударит по карману независимо от того, какие стабилизационные меры будет принимать правительство", – сказала она.

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Директор украинского "Битрикс24" Дмитрий Суслов отметил, что для украинского бизнеса наиболее неблагоприятными являются несколько последствий ограничений, введенных из-за угрозы распространения вируса. Во-первых, это прямые убытки для отдельных сфер бизнеса.

"Прежде всего пострадают кинотеатры, кафе и рестораны, торгово-развлекательные центры, салоны красоты и спортивные клубы, поскольку ограничительные меры напрямую приказывают им свернуть деятельность. Во-вторых, это убытки, связанные с существенным снижением спроса вследствие карантина. К этой категории относятся туристические агентства и авиакомпании. В-третьих, пострадают представители малого и среднего бизнеса, которые не смогут быстро перестроить свою деятельность и не имеют достаточных денежных запасов на несколько месяцев работы", – сказал он.

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По прогнозам вице-президента по операционной деятельности корпорации "Биосфера" Ирины Нестеренко, для части бизнеса введение карантина будет означать полную временную остановку, как например для ТРЦ, заведений общественного питания и торговых точек, которые продают продукты питания, хозяйственные товары или лекарства. Для части бизнеса – это принесет осложнения, разрушение сформированных логистических цепочек, перебои в поставках сырья, готовой продукции, комплектующих.

Для ряда компаний, по словам Нестеренко, все это приведет к потере прибыли, сокращению рабочих мест, уменьшению заработных плат из-за возможного перехода на сокращенный рабочий день. Для части бизнеса без серьезной финансовой подушки это может закончиться банкротством, поскольку сейчас сложно сказать, как долго продлятся введенные ограничения.

Какую поддержку бизнесу сейчас предлагает государство?

Из ключевого – обещают такое:

Бизнес не будет платить налог на землю и недвижимость до 30 апреля 2020 года.

Украинцы не будут платить штрафы и пеню за просрочки выплат по потребительским кредитам до 30 апреля 2020 года.

ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (ученых, артистов, преподавателей, адвокатов, нотариусов и т. п.) освободили от уплаты единого социального взноса до 30 апреля 2020 года. В этот период за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ не будут штрафовать.

До 31 мая 2020 года не будут штрафовать за нарушение налогового законодательства (кроме тех случаев, когда речь идет о нарушении долгосрочных договоров страхования жизни и негосударственных пенсий).

Налогоплательщикам не будут начислять пеню. Начисленная, но не уплаченная за этот период пеня будет списана.

Временно будет действовать мораторий на проведение документальных и фактических проверок бизнеса. Проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и до сих пор незавершены, временно останавливаются.

Срок подачи годовой декларации об имуществе и доходах продлили.

До 1 июля украинцы не будут платить пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

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Решает ли это проблемы бизнеса?

Отнюдь.

Все, что пока сделал парламент разрешил не платить ЕСВ два месяца, то есть – сэкономил им 2078 грн. Бизнесу необходимо существенное уменьшение налоговой нагрузки, особенно на фонд оплаты труда. Также – это долгосрочное льготное кредитование. Активизацию программ по государственно-частному партнерству,

– сказал Никитченко.

Перечень вопросов, которые еще нужно решить, является немалым. Главное из них – выплаты зарплат работникам, которые остались без возможности заработать себе на жизнь из-за карантина.

"До сих пор непонятно, кто должен нести экономическое бремя и в какой пропорции: кто заплатит за простой бизнеса? На что выживать работникам? Как платить зарплату, не получая доход?"– добавил юрист-международник, адвокат, управляющий партнер юридической фирмы "ЕПраво" Виталий Власюк.

Собственно, имеем два полюса: или платить зарплату, или не платить. И если в случае сохранения дистанционного режима работы еще как-то можно платить, то что делать ресторанам, развлекательным заведениям? Увольнять работников? Отправлять в неоплачиваемый отпуск, чем перекладывать бремя на людей?

– сказал он.

Также возникают вопросы относительно того, как должна работать в условиях жестких ограничений карантина промышленность, где людей невозможно перевести на дистанционную работу. В том числе – предприятий, производящих пищевые продукты и товаров первой необходимости.

Еще одну проблему в эфире одного из украинских телеканалов сформулировал городской голова Черновцов Алексей Каспрук. Он подчеркнул, что нельзя вместе с ТРЦ закрывать зоомагазины, бюро ритуальных товаров и услуг, а также магазины по продаже семян, удобрений и средств защиты растений. Насколько их полное закрытие ухудшит жизнь всем украинцам – представить не трудно.

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Как реально государство может поддержать бизнес?

Первое и главное – не допустить дефолта.

Первоочередной задачей правительства должно стать недопущение дефолта из-за достижения договоренностей с МВФ – это обезопасит рынок от спекуляций и сразу же его успокоит. Бизнесу всегда необходима стабильность на валютном рынке, поэтому, конечно, нам бы хотелось, чтобы заложенный в бюджете 2020 курс гривна-доллар выдерживался. А с ним и баланс доходной и расходной части бюджета,

– подчеркнула Нестеренко.

Любому бизнесу гораздо сложнее держаться на плаву в ситуации глобального кризиса финансово-банковской системы и отсутствия макроэкономической стабильности.

Второе и не менее важное – прекратить паниковать и принимать хаотичные и непродуманные решения.

Как отметила в своем обращении Европейская бизнес ассоциация, общественный союз "Союз украинских предпринимателей", IT Ukraine, ФРУ, УКАБ, Бизнес 100, СЕО club, нельзя еще больше усиливать ограничительные меры. Наша страна просто не может себе этого позволить.

Украина не имеет достаточных финансовых резервов и поэтому, если будет введен дополнительный комплекс карантинных ограничений и остановлено большое количество предприятий без соответствующей программы поддержки экономики, это приведет к глубокому экономическому кризису и тяжелых социальных последствий, которые сложно предсказать,

– говорится в их обращении.

В конце концов, государство должно прислушаться к бизнесу и привлечь бизнес-сообщество к разработке пошаговых действий для уменьшения негативных последствий пандемии на экономику.

В частности, как отметили в Европейской Бизнес Ассоциации, бизнес-сообщество считает, что в нынешних условиях необходимо сфокусироваться на таких шагах:

Не допустить значительной потери рабочих мест; Быстрее выполнить государством обязательства перед МВФ для получения финансирования принять два закона, в частности закон о невозможности возврата банков экс-владельцам; Немедленно уменьшить расходы бюджета (остановить финансирование государственных программ, и т. п) и направить высвободившиеся средства на борьбу с пандемией; Обеспечить быструю и эффективную верификацию получателей пенсионных и социальных выплат и льгот, что позволит выявить несуществующих получателей и соответственно уменьшит расходы госбюджета; Централизовать использование денег в местных и государственном бюджете для контроля использования их только с целью борьбы с пандемией; Обеспечить со стороны государства необлагаемый минимальный доход работникам, пострадавшим от введения карантинных мер; Остановить начисление любых финансовых санкций всем субъектам хозяйствования имеющим кредиты в банковских и финансовых учреждениях.

По словам Нестеренко, из конкретных мер, которыми государство может поддержать бизнес, могла бы стать отсрочка НДС на 12 месяцев для тех предприятий, которые продолжают инвестировать в технологическое оборудование, несмотря на сложность ситуации. Для тех же ресторанов в период их временного закрытия было бы очень ощутимым и уместным отмены обязательного удержания налогов с зарплат сотрудников, отправленных в принудительные отпуска на время карантина. Кроме того, бизнесу необходим мораторий на налоговые проверки и гарантии невозможности досрочного взыскания задолженности по кредитам.

Конечно, наиболее ощутимой поддержкой стало бы введение налоговых и кредитных каникул на период карантина, но мы прекрасно понимаем, что это возможно только в случае полной гарантии ненарушения экономической стабильности в стране и способности финансировать критически необходимые статьи бюджета,

– добавила она.

Что говорят сами представители бизнеса?

Владимир Шевченко, соучредитель киевской сети кофеен Coffee Veterano:

"В условиях полной заморозки работы, у многих представителей малого бизнеса не будет никаких денежных поступлений. Если в придачу к этому будет происходить высасывание жизни из бизнеса государством, банками и арендодателями, то бизнес успешно самоубьется. Если государство сможет разумно урегулировать этот вопрос , если сам бизнес заранее подготовился к этой ситуации – будет немного легче.

Ситуация была очевидна две недели назад. Я еще тогда написал работникам в рабочий чат, что надо готовиться к худшему, прекратить тратить лишние деньги и отказаться от всего, кроме самого необходимого. Сейчас мы впадаем в анабиоз, заработную плату сотрудниками мне не с чего выплачивать. Такая же ситуация сложилась у всего малого бизнеса, который привязан к ежедневным поступлениям. Нет поступлений – нет ничего.

Если говорить о поддержке от государства, самих лишь налоговых каникул будет мало. Это не ключевое. Нужно урегулировать отношения между бизнесом и арендодателями, между бизнесом и финансовыми учреждениями. Урегулировать вопрос коммунальных платежей, потому что есть бизнесы, для которых это – ощутимая доля затрат. Нужен временный мораторий на все кредитные выплаты – у малого бизнеса просто нет сейчас той финансовой подушки, которая позволит что-то тушить. Нужно не просто уменьшать арендные платы, а договариваться, что эти выплаты будут сделаны в течение следующих нескольких месяцев.

Потому что когда это все кончится, понадобится минимум два месяца для того чтобы хоть как-то восстановиться. Потребуется время, прежде чем потребитель начнет получать нормальную зарплату и тратить деньги. Нужно время, пока бизнес восстановит свои обороты".

Роман Романчук, генеральный директор холдинга Multiplex:

"Никто не был готов к этой ситуации – это очевидно. Когда в один момент останавливается вся доходная часть, ты превращаешься в компанию, которая многим должна, но нет денег, чтобы удовлетворить все запросы кредиторов. С арендодателями, поставщиками, строителями, которые строят нам объекты, с любым другим кредитором еще существует плоскость потенциальных переговоров относительно дальнейших расчетов в тот момент, когда ситуация разморозится. Но с персоналом ситуация кардинально другая. Даже если найти какой-то гипотетический способ договорится об отсрочке выплат, возникает вопрос "А как к тому времени физически люди будут жить?"

Расчет с работниками – это не только обязательства для бизнеса. Они существуют наряду с другими обязательствами, с которыми придется разбираться каждому бизнесу после завершения карантина. У кого это получится, а у кого – нет. Но мы не можем отсрочить выплаты зарплат ребятам и девушкам, потому что это – жизнь, семьи и конкретные судьбы людей. Наши прогнозы: остановка бизнеса будет длиннее, чем две недели. Что делать в такой ситуации? Отпускать сотрудников в отпуск за свой счет? Многие из наших сотрудников снимают квартиры, за которые платить они теперь не смогут. Не все смогут найти другую работу сейчас, потому что много бизнесов не работают.

Есть еще законодательная сторона вопроса. Мы можем только просить людей уйти в отпуск за свой счет. Мы открыто ведем диалог с каждым и честно говорим: шанс выстоять будет, если сейчас мы временно все пойдем в отпуск за свой счет, сохраним рабочие места и когда будем выходить из кризиса – продолжим сотрудничество. Если кто-то не согласится на такой вариант и вступит с требованием платить им зарплату – юридически мы ничего не можем сделать. Человек имеет право получить зарплату. Предприятие бы и с удовольствием эту зарплату выплатило. Но в условиях, когда физически нет денег – это невозможно.

Потом. Выход в отпуск за свой счет – тоже не безлимитная операция. По закону люди могут находится там две недели. Если после этого рабочие места будут закрыты – ситуация получится еще более патовая. Мы не сможем продлить людям отпуск. Принять на работу мы их, конечно, можем, но физически рабочие места будут закрыты, и выплачивать зарплату, опять таки, не будет чем. Тогда бизнес не просто оказывается на грани банкротства, а еще и несет уголовную ответственность за невыполнение обязательств перед сотрудниками.

Вариант выхода из ситуации, который мы видим – государство должно предоставить бизнесу беспроцентный кредит на шесть месяцев на обеспечение фонда заработной платы. Это позволит бизнесу сохранить рабочие места для своих сотрудников. Подтверждение объема фонда заработной платы должно проводиться исключительно данными из налоговой службы за последние полгода. Так приоритет получат компании, которые ведут прозрачную финансовую деятельность. Для других это будет сигналом, что выходить из тени выгодно. Чтобы бизнес выстоял – нужно помочь людям. Без этого восстанавливаться после карантина нам просто не будет с кем".

Александр Лопатин, основатель американо-украинской компании по производству светодиодного освещения ITW Systems:

"Если говорить о нашей компании, то сейчас влияние эпидемии не слишком ощутимо. Да, мы перестроили ряд бизнес-процессов, перевели людей на удаленный режим ради их безопасности. Не все специалисты могут выполнять свою работу дистанционно, тем не менее, мы продолжаем всем выплачивать зарплаты. Наши поставщики из Китая уже начинают восстанавливать свою работу, а вот с поставками из Италии и Англии могут вскоре возникнуть проблемы. Сейчас ситуация не является критической, потому что у нас есть складские запасы, которых хватит еще на несколько месяцев. И здесь важно, чтобы за это время совместными усилиями удалось стабилизировать ситуацию.

Хотелось бы понять, как правительство планирует помочь украинскому бизнесу "выдержать бурю" и быстро восстановиться, когда кризис пойдет на спад. Например, что происходит сейчас в Америке. Федеральное правительство США предложило для рассмотрения и утверждения Конгрессом и Сенатом пакет помощи в $850 млрд. Этот пакет предусматривает сокращение налога на заработную плату в размере $500 млрд, выделение $250 млрд для доступных кредитов малому бизнесу, и $50 млрд помощи индустрии авиаперевозок. В свою очередь, штатная и муниципальная власть, в рамках полномочий местных органов самоуправления, предлагают дополнительную помощь гражданам и местным бизнесам в виде доступных кредитов, "налоговых каникул" и различной финансовой помощи. Например, один из таких механизмов – возможность отложить уплату ежеквартальных налогов в апреле на 90-180 дней. Предприятия все равно должны будут подавать налоговую декларацию, но, если необходимо уплатить налог, Правительство может отложить фактическую уплату.

Конечно, финансовые возможности Украины не такие как в США. Но вопрос не в суммах, а в механизме – власть должна быть действительно заинтересована в помощи бизнеса. Не ради декларирования определенных законов и репутационных "плюсов", а для реального результата. Одним из инструментов такой реальной поддержки может стать создание определенных привилегий для отечественных производителей.

Если вернуться к примеру США, в связи с очередной "войной на нефтяном рынке", американское правительство, в виде предоставления поддержки американскому бизнесу, приняло решение пополнить свои стратегические запасы нефти, закупая их исключительно у американских нефтяных компаний. Еще одним хорошим примером является американская программа энергоэффективности, в которой, с одной стороны, государство оказывает финансовую поддержку организациям, которые внедряют энергоэффективные движение, а с другой – условием получения такой поддержки является покупка продукции американского производства (Made in America). Логика очевидна: местное производство – это налоговые поступления, это рабочие места, зарплаты, которые через потребительские расходы, дают дополнительные вливания в экономику и доходы государства.

Подобную политику ради поддержки местных производителей я бы очень хотел увидеть в Украине. Особенно сейчас, преодолевая эпидемию, подключая все возможности для спасения своих компаний и помощи населению, сохраняя рабочие места в кризисный период, украинские производители имеют право рассчитывать на определенные преференции. Это не требует от государства никаких финансовых вливаний, но даст возможность бизнесу восстановиться и продолжить работу после преодоления эпидемии".