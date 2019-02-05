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      Метод другої половинки, або Як дізнатися більше про кандидата в президенти

      158
      Петро і Марина Порошенко
      Петро і Марина Порошенко / Hyser

      Власники хатніх тварин дуже часто схожі на своїх улюбленців, не тільки за характером, а й зовнішньо. Як це відбувається і хто кого копіює – не знаю, але факт має місце.

      Йде така собі краля з пуделем і бачиш, що зачіски в них однакові і навіть хода. Також чоловік з дружиною з часом стають одне на одного дуже схожі. Це від того, що довго поруч живуть, перебирають одне в одного риси характеру й зрештою стають справжньою другою половинкою.

      Пригадуєте, як було з Віктором Януковичем? Корчив політика, професора й запевняв оточуючих, що шапокрадство – вигадки політичних опонентів... Проте, як тільки дружина відкривала рота, одразу ставало соромно і сумно. Адже, якщо вона така, то друга половинка – такий самий.

      Янукович з дружиною
      Президент-втікач з дружиною / Фото Политрада

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      Веду до того, що наші чинні політики, наші кандидати в президенти грають прописані політтехнологами ролі. Те, що нині чуємо від них у промовах, те якими ми їх бачимо в телевізорі – це все маски, вони там несправжні. А дізнатися про них – справжніх – можемо через їхні другі половинки. Дружини чи чоловіки високопосадовців, в яких менше досвіду поводження перед телекамерами, можуть випадково розкритися, показати справжню систему цінностей, висловити справжнє ставлення до болючих українцеві проблем.

      Так, коли французькій королеві Марії-Антуанетті поскаржилися, що люди голодують, бо не мають хліба, вона порадила їсти тістечка.

      Марина Порошенко у розпал того, як її чоловіка риторично запитували, чому досі не сидить Рінат Ахметов, – узялася вести ранкову зарядку на телеканалі "Україна", що належить Ахметову і щоденно славить його.

      марина Порошенко з дітьми
      Марина Порошенко з дітьми в ефірі телеканалу "Україна"

      Завдяки таким дрібним, здавалося б, висловам чи незначним діям других половинок наших політиків, можна скласти особисте враження. З'ясувавши, якими насправді вони є та які вони, коли вимкнені телекамери. І не треба з себе вдавати рятівника нації.

      Звісно, рецепт цей не універсальний і спрацьовує не з усіма політиками. Але якщо хочете знати більше про свого кандидата в президенти, зверніть увагу на його чи її другу половинку.

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Публикации Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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