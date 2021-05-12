Перший офіційний візит: про що говорив Зеленський зі спікеркою Сейму Литви
Володимир Зеленський 12 травня зустрівся з Вікторією Чмілітє-Нільсен під час її першого офіційного візиту до України. Вони обговорили деокупацію Криму, двосторонню співпрацю та європейську перспективу України.
Источник:Офіс Президента
Президент со спикером также поговорили о мерах, которые помогут побороть последствия пандемии COVID-19, в частности важность сертифицированной вакцины.
К теме Зеленский обсудил с президентом Румынии милитаризацию Крыма Россией
Президент обсудил со спикеркой деоккупацию Крыма
Владимир Зеленский отметил, что первый официальный визит спикера в Украину свидетельствует о динамике украинско-литовского политического диалога. Он также поблагодарил Литву за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
"С начала войны Литва первой поддержала Украину и не признала аннексию Крыма", – сказал Владимир Зеленский.
Он рассказал также о милитаризации Крыма и ухудшении гуманитарной ситуации из-за нарушения оккупантами прав человека. Более того, глава государства поздравил желание литовской делегации посетить административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами.
Зеленский поблагодарил Викторию Чмилите-Нильсен и всех депутатов Сейма за принятие 27 апреля резолюции с осуждением провокационных действий России и выражением поддержки Украине. Более того, приветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литвы парламентской платформы по деоккупации Крыма.
Двусторонняя декларация о европейской перспективе Украины
Литва первой подписала двустороннюю декларацию о поддержке украинского стремления к Европейскому Союзу. Хочу за это поблагодарить Президента Науседе,
– сказал Владимир Зеленский.
Спикер Сеймаса Литвы вновь подтвердила приглашение, высказанное ранее Зеленскому литовским президентом Гитанасом Науседой, принять участие в четвертой Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе 7 – 8 июля 2021 года.
Коротко об отношениях Украины и Литвы
- 3 мая президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс никогда не признает оккупации Россией части территорий Украины. И пообещали способствовать деоккупации украинских земель.
- В тот же день в Литве заявили, что хочет обеспечить начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Правда, не немедленно, а до 2027 года.
- 7 апреля Литва заявила, что потребует от ЕС новых санкций против России из-за Украины.
Поделиться новостью