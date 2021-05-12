Володимир Зеленський 12 травня зустрівся з Вікторією Чмілітє-Нільсен під час її першого офіційного візиту до України. Вони обговорили деокупацію Криму, двосторонню співпрацю та європейську перспективу України.

Президент со спикером также поговорили о мерах, которые помогут побороть последствия пандемии COVID-19, в частности важность сертифицированной вакцины.

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Президент обсудил со спикеркой деоккупацию Крыма

Владимир Зеленский отметил, что первый официальный визит спикера в Украину свидетельствует о динамике украинско-литовского политического диалога. Он также поблагодарил Литву за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"С начала войны Литва первой поддержала Украину и не признала аннексию Крыма", – сказал Владимир Зеленский.

Он рассказал также о милитаризации Крыма и ухудшении гуманитарной ситуации из-за нарушения оккупантами прав человека. Более того, глава государства поздравил желание литовской делегации посетить административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области и пообщаться с внутренне перемещенными лицами.

Зеленский поблагодарил Викторию Чмилите-Нильсен и всех депутатов Сейма за принятие 27 апреля резолюции с осуждением провокационных действий России и выражением поддержки Украине. Более того, приветствовал образование 11 мая 2021 года в Сеймасе Литвы парламентской платформы по деоккупации Крыма.

Обратите внимание! Зеленский пригласил спикера Сейма на празднование 30-летия независимости Украины и приветствовал решение президента Литвы Гитанаса Науседы принять участие в инаугурационном саммите Крымской платформы.

Двусторонняя декларация о европейской перспективе Украины

Литва первой подписала двустороннюю декларацию о поддержке украинского стремления к Европейскому Союзу. Хочу за это поблагодарить Президента Науседе,

– сказал Владимир Зеленский.

Спикер Сеймаса Литвы вновь подтвердила приглашение, высказанное ранее Зеленскому литовским президентом Гитанасом Науседой, принять участие в четвертой Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая состоится в Вильнюсе 7 – 8 июля 2021 года.

Коротко об отношениях Украины и Литвы