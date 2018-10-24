Перший вітчизняний: куди і за скільки полетить лоукост Sky-Up

Українська лоукост-авіакомпанія, що зветься Sky-Up, розпочала продаж квитків на регулярні рейси. Вже від грудня можна із Жулян дешево дістатися в Грузію, Словаччину, Болгарію та Барселону.

Мені особливо цікавий останній напрямок, давно вже мрію побачити Саграду Фамілія Антоніо Гауді, утім, досі жодного разу не був в Барселоні. Не був, адже квитки туди коштували просто неймовірних грошей. Як мені пояснювали, квитки дорогі, бо попит чималий – в Іспанії багато наших заробітчан та емігрантів, а рейсів туди мало – тож яку б високу ціну монополіст-перевізник не ставив, ті квитки все одно розкуповували.

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Але тепер, коли з'явилася альтернатива у вигляді лоукосту Sky-Up, квитки Київ – Барселона – Київ можна придбати за сотню доларів. Не халява звісно, але до того взагалі це було в рази дорожче. Також мене тішить, що вітчизняний лоукост літає з Жулян, бо діставатися Борисполя зараз надзвичайно незручно – можна на таксі, можна на автобусі від залізничного вокзалу, втім це в обох випадках будуть чималі додаткові витрати.

Також важко спрогнозувати час в дорозі – зазвичай в тому напрямку на дорогах Києва чималі затори, тож виїжджати у Бориспіль доводиться дуже заздалегідь, щоби встигнути на рейс, це банально незручно.

Правда, вже незабаром "Укрзалізниця" обіцяє запустити в Бориспіль маленьку електричку, що зветься рейковий автобус, начебто вже завершують колії будувати. Але на тлі останніх скандалів із міською електричкою в Києві, яка курсує переповнена та із запізненням, та того факту, що "Укрзалізниця" вже років 5 неспроможна відремонтувати ескалатор на головному вокзалі країни, – я й від того проекту з рейковим автобусом очікую певних негативних сюрпризів.

Тому й кажу, що з аеропорту в Жулянах – зветься він імені Сікорського, до речі, все ніяк не звикну – так от, до нього діставатися банально зручніше й дешевше, бо він в межах Києва.

Тож від грудня лоукост Sky-Up з Жулян регулярно літатиме у чотирьох напрямках, має для цього флот із двох Боїнгів-737. Незабаром з'явитися ще один – тож, можливо, тоді додадуть іще якийсь напрямок. Відомо також, що Sky-Up замовив 5 новеньких Боїнгів, але отримає їх авіакомпанія не раніше 2023 року, адже в Боїнга замовлення розписані далеко наперед.

Як би там не було, а реальна конкуренція на ринку авіаперевезень в Україні нарешті з'явилася, що й призводить до здешевлення цін на квитки. Тож зубожілі українці, які на вихідних не можуть знайти, де припаркувати своє авто під "забитими" вщент торговельно-розважальними центрами, таки можуть злітати на уїк-енд і за кордон.

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