До складу Ради нацбезпеки та оборони Любченка ввів президент Володимир Зеленський. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу 4 червня.

Важливо Виселення нелегалів з Пущі-Водиці, видворення "злодіїв в законі": як минуло засідання РНБО

Любченка призначили на посаду 20 травня

До крісла в уряді Любченко обіймав посаду глави Державної податкової служби. В Кабміні Любченко замінив Ігоря Петрашка, який позбувся посади 18 травня.

Вже через 2 дні парламент 293 голосами підтримав Олексія Любченка як кандидата у першого віцепрем'єра – міністра економіки. У цей самий день прем'єр-міністр Денис Шмигаль познайомив Любченка з підпорядкованим йому відомством.

Дивіться відео брифінгу Олексія Данілова:

Зверніть увагу! Також під час засідання РНБО 4 червня обговорили низку важливих питань. Зокрема, підняли тему виселення нелегальних жителів з Пущі-Водиці та Конча-Заспи, видворення "злодіїв в законі", український миротворчий контингент в ДР Конго.