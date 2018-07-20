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Чем полезны и вредны персики: интересные факты

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Чем полезны и вредны персики
Чем полезны и вредны персики / jewishexponent.com

Несмотря на то, что персики имеют превосходный вкус, они еще и очень полезны, обладают лечебными свойствами. Однако эти фрукты можно есть не всем.

В 100 г персиков содержится 46 ккал, поэтому они являются одними из низкокалорийных фруктов..

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Польза персиков

В персиках содержатся такие минералы как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, фтор и селен.

Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Эти фрукты способствуют улучшению деятельности мозга, памяти, повышают концентрацию внимания.

Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.

Чим корисні персики
Чем полезны персики

Одним из главных свойств персика является его общеукрепляющее действие – в персиках есть большое количество витаминов A, C и B. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять после продолжительной болезни. Один персик предоставляет 3/4 необходимого человеку витамина С.

Каротин, содержащийся в персике, помогает сосудам и препятствует перерождению клеток. Если вы хотите иметь красивую бархатную кожу и сохранить эффект надолго, то регулярное употребление персиков поможет улучшить питание кожи, удерживает влагу в клетках, предотвращая появление морщин.

Персиковый сок нужно употреблять при желудочных болезнях, в частности при пониженной кислотности желудочного сока. Персики обладают мочегонным действием и способствуют выведению песка из почек.

Чим корисні персики
Чем полезны персики

Фрукты рекомендуют есть при сердечных заболеваниях благодаря солям калия, которые положительно влияют на сердце.

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Вред персиков

Персики нельзя употреблять людям с такими заболеваниями:

– Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;

– Сахарный диабет (здесь главное не злоупотреблять);

– Ожирение;

– Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;

– Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.

Чим шкідливі персики
Чем вредны персики

Любой может заработать расстройство пищеварения, если будет питаться только персиками.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания Желудочно-кишечный тракт
Источник: 24 Канал
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