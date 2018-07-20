Чем полезны и вредны персики: интересные факты
Несмотря на то, что персики имеют превосходный вкус, они еще и очень полезны, обладают лечебными свойствами. Однако эти фрукты можно есть не всем.
В 100 г персиков содержится 46 ккал, поэтому они являются одними из низкокалорийных фруктов..
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Польза персиков
В персиках содержатся такие минералы как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, фтор и селен.
Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Эти фрукты способствуют улучшению деятельности мозга, памяти, повышают концентрацию внимания.
Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.
Чем полезны персики
Одним из главных свойств персика является его общеукрепляющее действие – в персиках есть большое количество витаминов A, C и B. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять после продолжительной болезни. Один персик предоставляет 3/4 необходимого человеку витамина С.
Каротин, содержащийся в персике, помогает сосудам и препятствует перерождению клеток. Если вы хотите иметь красивую бархатную кожу и сохранить эффект надолго, то регулярное употребление персиков поможет улучшить питание кожи, удерживает влагу в клетках, предотвращая появление морщин.
Персиковый сок нужно употреблять при желудочных болезнях, в частности при пониженной кислотности желудочного сока. Персики обладают мочегонным действием и способствуют выведению песка из почек.
Чем полезны персики
Фрукты рекомендуют есть при сердечных заболеваниях благодаря солям калия, которые положительно влияют на сердце.
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Вред персиков
Персики нельзя употреблять людям с такими заболеваниями:
– Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;
– Сахарный диабет (здесь главное не злоупотреблять);
– Ожирение;
– Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;
– Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.
Чем вредны персики
Любой может заработать расстройство пищеварения, если будет питаться только персиками.
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