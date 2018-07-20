Чем полезны и вредны персики: интересные факты

Несмотря на то, что персики имеют превосходный вкус, они еще и очень полезны, обладают лечебными свойствами. Однако эти фрукты можно есть не всем.

В 100 г персиков содержится 46 ккал, поэтому они являются одними из низкокалорийных фруктов..

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Польза персиков

В персиках содержатся такие минералы как кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк, марганец, фтор и селен.

Специалисты по ароматерапии утверждают, что аромат персиков способен действовать как антидепрессант. Эти фрукты способствуют улучшению деятельности мозга, памяти, повышают концентрацию внимания.

Персики полезно есть детям и беременным женщинам, а также людям с пониженным гемоглобином.



Чем полезны персики

Одним из главных свойств персика является его общеукрепляющее действие – в персиках есть большое количество витаминов A, C и B. Поэтому фрукты рекомендуют употреблять после продолжительной болезни. Один персик предоставляет 3/4 необходимого человеку витамина С.

Каротин, содержащийся в персике, помогает сосудам и препятствует перерождению клеток. Если вы хотите иметь красивую бархатную кожу и сохранить эффект надолго, то регулярное употребление персиков поможет улучшить питание кожи, удерживает влагу в клетках, предотвращая появление морщин.

Персиковый сок нужно употреблять при желудочных болезнях, в частности при пониженной кислотности желудочного сока. Персики обладают мочегонным действием и способствуют выведению песка из почек.



Чем полезны персики

Фрукты рекомендуют есть при сердечных заболеваниях благодаря солям калия, которые положительно влияют на сердце.

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Вред персиков

Персики нельзя употреблять людям с такими заболеваниями:

– Индивидуальная непереносимость или аллергия на персики;

– Сахарный диабет (здесь главное не злоупотреблять);

– Ожирение;

– Гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь;

– Расстройство желудка, диарея, любые заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых необходимо ограничивать употреблением свежих фруктов.



Чем вредны персики

Любой может заработать расстройство пищеварения, если будет питаться только персиками.

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