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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Персиково-банановое мороженое: рецепт от диетолога

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Рецепт приготовления персиково-бананового мороженого
Рецепт приготовления персиково-бананового мороженого / teacupsandthings.com

Известный врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась рецептом вкусного персиково-бананового мороженого, которое прекрасно подойдет в жаркие летние дни.

Скиталинская рассказала, что такого мороженого можно себе позволить съесть 1-3 шарика, потому что в нем невысокий гликемический индекс. А также десерт подходит для тех, кто "не может без сладкого".

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Персиково-банановое мороженое

Ингредиенты: персики, бананы, полстакана сливок, одну или пол плитки шоколада 80-90%.

Рецепт приготовления персиково-бананового мороженого

Персики хорошо помойте, бросьте в кипяток и снимите с них кожицу. Также очистите бананы. Все ингредиенты взбейте в блендере (шоколад добавьте в конце и взбейте лишь несколько секунд, чтобы остались кусочки).

Вылейте массу в миску и отправьте в морозилку на 2 часа и время от времени перемешивайте.

Чем полезно персиково-банановое мороженое

1. Богатое калием, поэтому полезно тем, у кого есть склонность к отекам, проблемам с сосудами, сердцем, настроением.

2. Богатое нежной клетчаткой, питает полезные бактерии кишечника.

3. Если посыпать сверху порошком какао, то будет и магний – минерал-антидепрессант.

Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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