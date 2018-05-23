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Персональная атака на президентов Украины и США: в АП ответили насчет проплаченной встречи

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В АП требуют опровергнуть информацию о проплаченной встрече Трампа и Порошенко
В АП требуют опровергнуть информацию о проплаченной встрече Трампа и Порошенко / Фото из свободных источников

В администрации президента Украины требуют опровержения распространенной информации ВВС о проплаченной встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Считаем, что распространенная откровенная дезинформация является частью фейковой кампании по дискредитации украино-американских отношений, а также персональной атакой на президентов Украины и США,
– говорится в сообщении.

В частности, в пресс-службе отмечают, что украинско-американский саммит в июне 2017 года был организован исключительно официальными дипломатическими каналами, в том числе Посольством Украины в США.

Напомним, накануне BBC информировал, что встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом в Белом доме состоялась при содействии адвоката американского президента, который получил за это немалое вознаграждение.

По данным издания, адвокат президента США Майкл Коэн получил не менее 400 тысяч долларов за помощь в организации первой встречи президента Украины Петра Порошенко и Дональда Трампа, которая состоялась в июне 2017 года.

Теги: Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Петр Порошенко Новости США Встреча Трампа и Порошенко Деньги
Источник: 24 Канал
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