Перспективный американский боксер хочет победить Ломаченко и собрать все титулы

Отец и тренер американского боксера Теофимо Лопеса (11-0, 9 КО) Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын настроен встретиться с Василием Ломаченко (12-1, 9 КО) и отобрать пояса украинца. Сейчас украинец владеет чемпионскими поясами по версиям WBA и WBO.

"Мы хотим много, мой сын хочет много, он выиграл звание "Проспект года" и теперь он претендент, он всегда был претендентом. Он перспективный боксер года по версии ESPN, Yahoo!, Sports Illustrated. Это говорит само за себя. Мы не говорим о ребятах, с которыми мы дрались, мы хотим ребят, которые впереди нас", – сказал отец 21-летнего Лопеса.

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"Сейчас мы действительно близки к титулу чемпиона мира. Я вижу моего сына, который бьется на Madison Square Garden прямо сейчас. Далее один-два боя и у нас будет большой тест – Ломаченко. Это то, чего мы хотим и ждем с нетерпением. Мы смотрим на чемпионов, а не на кого-нибудь другого. И, смотрите, Боб Арум с нами не просто так, он поддерживает моего сына.

Если Майки (Гарсия, – Спорт24) оставит пояс WBC вакантным, то мы попробуем его взять. Взять пояс IBF будет сложнее, потому что их чемпиона попытаются свести с Ломаченко. Думаю о том, чтобы взять пояс WBC, а потом встретиться с Ломаченко. Так мы можем взять все пояса. Еще три боя до титула мы проведем. У нас будет большой бой перед титульным.

Пока мы не возьмем титул в легком весе, то никуда не поднимемся. Нам нужен год, так что мы легко это сделаем. Мы идем-идем за Ломаченко, это парень, которого мы хотим", – резюмировал Теофимо Лопес-старший.

Напомним, что промоутер Василия Ломаченко (12-1, 9 КО) Боб Арум сообщил, что чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO вернется в ринг в апреле.