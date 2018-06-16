Перу – Дания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные Дании и Перу сыграли на Чемпионате мира по футболу 2018 в России. Первыми шанс выйти вперед в этой игре получили игроки сборной Перу, когда в ворота датчан назначили пенальти.

При этом сначала судья не показал на пенальти после момента, решив, что нарушения не было. Однако впоследствии он воспользовался видеоповтором, как и в матче сборных Франции и Австралии и назначил 11-метровый в ворота Каспера Шмейхеля.

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Выполнять удар пошел Кеува, которого и сбили в штрафной. Игрок при выполнении сделал шаг, после чего остановился, и только после этого сделал еще несколько шагов и пробил. Но сделал это неудачно. Шмейзель уже бросился в угол, в то время как мяч полетел над перекладиной.

Нереализованный пенальти в ворота сборной Дании

Забила сборная Дании на 60 минуте. Юсуф Поульсен реализовал свой выход на ворота сборной Перу.

Гол Поульсена