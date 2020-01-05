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      Первая боевая потеря 2020 года: известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

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      На Донбассе погиб военный Сергей Дичек / Коллаж 24 канала

      Вблизи Хутора Вольного на Донбассе 5 января подорвался грузовик украинских военных. К сожалению, погиб 48-летний боец Сергей Дичек. Его смерть – первая боевая потеря для украинской армии в 2020 году.

      Погибший военный был родом из Волочиска, сообщает издание "Є" со ссылкой на координатора Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар.

      Важно: На Донбассе 4 декабря подорвались двое военнослужащих, их госпитализировали

      Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения,
      – рассказала Дзекар.

      Сергей пошел защищать Украину на Донбасс более 5 лет назад. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

      У погибшего военного осталась жена, двое сыновей и старенькая мать.


      Погибший на Донбассе боец Сергей Дичек

      Другой военный, который во время взрыва находился в грузовике, получил тяжелые травмы. Он находится в тяжелом состоянии. Сам боец родом из Ровненской области.

      Сейчас на месте подрыва защитников работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Хмельницкого Новости политики
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