Первая боевая потеря 2020 года: известно имя и фото погибшего на Донбассе бойца

Вблизи Хутора Вольного на Донбассе 5 января подорвался грузовик украинских военных. К сожалению, погиб 48-летний боец Сергей Дичек. Его смерть – первая боевая потеря для украинской армии в 2020 году.

Погибший военный был родом из Волочиска, сообщает издание "Є" со ссылкой на координатора Центра помощи участникам АТО в Хмельницкой области Наталью Дзекар.

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Грузовик с двумя военными, среди которых был и Сергей Дичек, наехал на противотанковую мину. В результате взрыва наш земляк погиб. Другой военный получил тяжелые ранения,

– рассказала Дзекар.

Сергей пошел защищать Украину на Донбасс более 5 лет назад. Он служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне.

У погибшего военного осталась жена, двое сыновей и старенькая мать.



Погибший на Донбассе боец Сергей Дичек

Другой военный, который во время взрыва находился в грузовике, получил тяжелые травмы. Он находится в тяжелом состоянии. Сам боец родом из Ровненской области.

Сейчас на месте подрыва защитников работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства и причины трагедии.

Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала