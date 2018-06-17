Первая гей-свадьба в королевской семье: кузен Елизаветы II женится

Впервые в истории британской королевской семьи планируется свадьба однополой пары. Кузен королевы Елизаветы, 55-летний лорд Ивар Маунтбаттен женится со своим возлюбленным мужем, 56-летним Джеймсом Койлом.

Правда, представителей королевской семьи на свадьбе не будет. Отмечается, что не приедет даже принц Эдвард, с которым лорд Ивар дружит на протяжении всей своей жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

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Софи (Уессекская) и Эдвард знают о наших планах, и они очень за нас рады. К сожалению, они не смогут приехать на свадьбу. Их расписание забито на месяцы вперед, они далеко, но они обожают Джеймса. Все его обожают,

– подчеркивает Маунтбаттен.

Интересно, что на свадьбу приглашена бывшая жена лорда Ивара, Пенни. Известно, что экс-супруги остались добрыми друзьями. В частности, Пенни имеет теплые отношения и с Джеймсом.



Джеймс Койл (слева), Пенни (в центре), Ивар Маунтбаттен (справа)

По словам Джеймса Коила свадебная церемония будет маленькой для близких родственников и друзей. Также не будет никаких традиционных элементов, как разрезание торта и первый танец молодоженов.

К слову, 17 июня перед началом Марша равенства "Киевпрайд-2018" в Киеве противники акции устроили стычки с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек.

После инцидентов члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов. Через некоторое время всех задержанных отпустили.