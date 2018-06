Первая кровь: кто и почему напал на ромов?

Правда, "авторами" первых нападений и последующего убийства являются якобы принципиально разные "организации". К тому же, последний кровавый случай вообще инспирирован определенными силами из России. По крайней мере, такую версию озвучивают в СБУ.

Напомним, что нападения на ромов начались в апреле этого года и продолжались в течение мая. Локацией была Западная Украина (Львовщина и Тернопольщина), а также – Киев. Ответственность за сожжение лагеря ромов на столичной Лысой горе взяла на себя организация С14. Ее координатор Сергей Мазур похвастался совершенным на своей странице в Facebook.

А затем произошла трагедия. Поздно вечером 23 июня во Львове неизвестные напали на лагерь ромов. Результатом атаки стала смерть одного человека и ранение еще троих. Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину, а также задержала всех участников преступления. Кроме того, полицейские установили и взяли под стражу 20-летнего организатора этого преступления. Напавшим на ромов сообщили о подозрении.

Ресурс Censor.net пообщался со свидетелями и пострадавшими в результате инцидента. "Напали на жилье, били меня, нож у них был и молоток", – рассказал 19-летний потерпевший Давид Поп, который оказался в больнице с колотым ножевым ранением грудной клетки и правого плеча. По свидетельству парня, нападавшие кричали, чтобы ромы "убирались".

Нас было около 10 человек и нападавших где-то столько же. В лагере были дети. Они нападали на нас с ножами. Я в этот лагерь приехал в субботу, а вечером случилось это,

– добавил Поп.

Сейчас на месте, где располагался лагерь, продолжаются следственные действия. По словам охранника фирмы, которая расположена неподалеку, жители лагеря прибыли примерно две недели назад и вели себя тихо, информирует издание.

А глава общественной организации "Ромы Украины. Тернипе" Николай Юрченко добавляет, что в лагере проживали более 10 бродячих ромов с Закарпатья, которые зарабатывали сбором макулатуры и металла.

Как передает ZAXID.net, в организации нападения на лагерь ромов возле Львова полиция подозревает 20-летнего львовянина Андрея Тычку. Известно, что в 2017 году Тычка окончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования. Он и другие подозреваемые были причастны к неформальной организации "Трезвая и злая молодежь" – так по крайней мере утверждает полиция.

У этого объединения до 24 июня был свой канал на YouTube, который назывался Lemberg Jugend (с немецкого – "Львовская молодежь", вероятно, парафраза из Hitler-Jugend, молодежной нацистской организации в гитлеровской Германии). Подписчиков у канала было немного – всего 24 человека, а видеосюжетов – только два, один из которых назывался "Маленький видеодоклад с сафари на цыган" (стилистика сохранена). На этом видео было зафиксировано, как несколько подростков преследуют ромов.

По состоянию на 25 июня канал удален, информируют журналисты. Между тем канал "Трезвой и злой молодежи" в Telegram имеет значительно больше информации. Создан он 20 апреля 2018 года, и с тех пор на него подписалось 51 лицо. Здесь более 70 публикаций, в основном это мотивирующие фразы в нацистском духе или картинки, многие из них – на русском языке. Даже первая версия названия этой организации была на русском – "Трезвая и злая молодежь".



Телеграм-канал "Трезвой и злой молодежи": цитаты Гитлера и Муссолини и некачественный перевод с русского

Кроме того, пользователи соцсетей заметили, что тексты сообщений на канале имеют очевидные признаки автоматического перевода с русского – у слов не согласованы роды. К тому же, выражение "Трезвая и злая молодежь" популярно в кругах российских ультраправых. В частности, так названо одно видео с "Русского марша" в Москве.

Поэтому неудивительно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак допускает: за нападением на лагерь ромов во Львове может стоять Россия.

Даже при предварительном изучении, анализе имеющихся материалов мы видим, что схожая организация была зарегистрирована в 2014 году и в РФ (...). Мы понимаем, что за этим действительно может стоять, я не могу сказать на сто процентов, это будет некорректно, но может стоять Россия,

– говорит Грицак.

Следовательно, заказчиком нападения может быть Москва. Что же касается конкретных исполнителей, то "среди подростков, которые напали в ночь с субботы на воскресенье на ромский лагерь подо Львовом, пятеро учатся во львовской школе №83, четверо – в школе №36 и один в школе №34. Двое задержанных уже не учатся в школах, в частности, один учится в лицее им. Героев Крут, а другой – в профтехучилище №57", – сообщил руководитель Львовского областного управления Нацполиции Валерий Середа.

Эксперты считают, что последние проявления насилия против ромов могут быть использованы не в пользу нашего государства. Хотя "ксенофобские настроения существуют не только в Украине. Сегодня мы видим неприятие на Западе беженцев и в целом людей с другим образом жизни. В Германии даже в правящей коалиции заявляют о том, что будут выгонять из страны тех, кто имеет прописку в других государствах ЕС. Такие проблемы есть в Италии, Греции. В США делают громкие заявления относительно эмигрантов", – замечает политолог Валерий Дымов.

Тем временем, трагедия во Львове не прошла незамеченной международными структурами. Совет Европы осудил нападение на лагерь ромов во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген. "Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – написал еврочиновник в соцсети.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU