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      Первая на Харьковщине: еще один приход покинул УПЦ МП

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      Первая община на Харьковщине перешла в ПЦУ
      Первая община на Харьковщине перешла в ПЦУ / Фейсбук Ольга Львова

      В Харьковской области первая община из села Дмитровка, что в Богодуховском районе, оставила Московский патриархат и перешла в Православную церковь Украины.

      Об этом депутат Харьковского областного совета Ольга Львова написала на своей странице в Facebook.

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      Она рассказала, что в храме прошло богослужение, "посвященное этому знаменательному событию". Его провели уже священники православной церкви Украины.

      "Дмитриевская религиозная община первая в Богодуховском районе совершила переход в поместную Православную церковь", – говорится в сообщении.

      Всего в состав ПЦУ входят почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

      Перехід парафій уПЦ МП
      Как происходит переход в ПЦУ

      Как создавали Православную церковь Украины?
      По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины УПЦ МП Православная церковь Украины Религия Новости политики Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
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