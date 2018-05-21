Первая помощь при ожогах, – Супрун опровергла известный миф

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что лечить ожоги растительным маслом, сметаной или листьями алоэ нельзя.

При ожогах важно правильно оказать первую помощь, говорится на странице в Facebook.

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Прежде всего, необходимо остановить контакт с источником ожога. Супрун посоветовала не прикладывать к ране лед, не обрабатывать его кремами или жирными веществами.

Снимите одежду или украшения. Если они вблизи пораженного участка. Но если какие-то вещи прилипли к ране, то нельзя отрывать. Рану необходимо прикрыть стерильной повязкой.

Дайте пострадавшему воды, чтобы уменьшить интоксикацию организма. Можно принять обезболивающее, например парацетамол или ибупрофен, которые смогут облегчить болевые ощущения.

При ожогах на лице или глазах, необходимо посадить человека. Таким образом, это уменьшит отек в отличие от лежачего положения.

Супрун посоветовала при необходимости звонить в 103. Однако все зависит от типа и степени ожога. Она назвала случаи. когда стоит обратиться за медицинской помощью.

В случае поражения большого участка кожи (больше, чем ваша ладонь) или возникновения глубокой раны, в случае ожога, что вызывает бледность или обугливание кожи и если пораженный участок на лице, руках, ногах или половых органах, вследствие которых возникли волдыри,

– отметила она.

К слову, часто от того, когда люди делают глоток горячего напитка или пытаются откусить кусочек пиццы, страдает небо.