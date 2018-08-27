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Первая ракетка мира сенсационно вылетела в первом круге US Open-2018

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Симона Халеп уступила в первом круге US Open-2018
Симона Халеп уступила в первом круге US Open-2018

Румынка Симона Халеп в первом круге US Open в двух сетах проиграла Кайе Канепи и второй год подряд покидает турнир в начале.

Матч продолжался 1 час и 17 минут. За это время Халеп 1 раз подала навылет, обошлась без двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. В свою очередь, эстонка сделала 1 эйс при 3 "двойных" и выиграла 5 геймов на приеме.

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Эстонская теннисистка, занимающая 44-ю позицию в рейтинге WTA, сравняла счет в личных противостояниях с румынкой. В 2014 году Халеп обыграла Канепи в их единственной встречи на хардовом "Премьере" в Дохе.

Интересно, что Халеп в прошлом году тоже вылетела в первом круге US Open. В текущем сезоне это третье поражение для Симоны от соперницы, которая не входит в топ-40.

Симона Халеп (Румыния, 1) – Кайя Канепи (Эстония) 0:2 (2:6, 4:6)

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Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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